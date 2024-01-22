Глава офиса президента Украины назвал провалившееся контрнаступление ВСУ «довольно успешным»

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Украинские власти либо окончательно потеряли связь с реальностью, либо ударились в такую пропагандистскую ложь, которая вряд ли будет восприниматься даже сторонниками киевского режима. Так, в интервью испанскому изданию El Mundo глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал провалившееся контрнаступление ВСУ летом-осенью 2023 года «довольно успешным».

Правда, чиновник сделал оговорку, что надо учитывать имевшиеся у Киева возможности для проведения наступательной операции, включая и помощь от других государств. В чем именно заключается успех «контрнаступа», понять сложно, если только не считать «успехом» утилизацию десятков тысяч украинских военнослужащих и сотен единиц военной техники, в том числе и переданной странами Североатлантического альянса.

За лето-осень 2023 года украинская армия не только не взяла ни одного серьезного населенного пункта, если не считать таковыми необитаемые и полностью разрушенные сёла, которые и то находятся по факту в «серой зоне», но и умудрилась полностью утратить любую инициативу на поле боя. Сейчас ВСУ перешли к обороне практически на всех участках фронта.

Однако киевский режим, потерявший связь с реальностью, все еще строит иллюзии относительно возможной «победы» на фронте. Ермак заявил, что Украина «возлагает большие надежды» на то, что финансовая и военная помощь со стороны США и стран Западной и Восточной Европы продолжится.

О возможности вступить в мирные переговоры и остановить истребление на фронте собственных граждан Ермак, разумеется, не говорит, вероятно, текущая ситуация киевский режим вполне устраивает и его деятели озабочены лишь вопросом затягивания конфликта.