Оператор «Тор-М2» назвал Storm Shadow самой сложной для перехвата ракетой ВСУ

Англо-французская ракета Storm Shadow/SCALP-EG, переданная Западом Вооруженным силам Украины (ВСУ), является самой сложной целью для перехвата. Об этом 20 января заявил оператор зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» с позывным Стаф в беседе с «РИА Новости».

Отмечается, что этими ракетами украинские войска вооружают фронтовые бомбардировщики Су-24. Как указано, Storm Shadow/SCALP идут к цели на предельно минимальных высотах, которые недосягаемы для дальнобойных ЗРК. Такой снаряд можно перехватить на конечном участке траектории, когда он набирает высоту перед атакой.

«Сталкиваемся с ними нечасто, очень сложная цель», — сказал российский оператор.

По его словам, засечка на экране радара появляется в последний момент, поэтому времени на реагирование остается мало. Он отметил, что при этом российские специалисты придумали «хитрости», которые позволяют бороться с ракетами эффективно.

Крылатая ракета воздушного базирования (КРВБ) Storm Shadow/SCALP — совместная англо-французская разработка, производится европейским консорциумом Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA). Ее дальность составляет 300 км.

Агентство также напомнило, что 12 января Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении американских ракет ADM-160A MALD. Два снаряда были ликвидированы авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) РФ и средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Как уточнило агентство, при этом США официально не сообщали о поставках Украине ракет этого типа.

Агентство также напомнило, что 12 января Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении американских ракет ADM-160A MALD. Два снаряда были ликвидированы авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) РФ и средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Как уточнило агентство, при этом США официально не сообщали о передаче Украине ракет этого типа.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.