Войти
Известия.ru

Оператор «Тор-М2» назвал самую сложную для перехвата ракету ВСУ

441
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Оператор «Тор-М2» назвал Storm Shadow самой сложной для перехвата ракетой ВСУ

Англо-французская ракета Storm Shadow/SCALP-EG, переданная Западом Вооруженным силам Украины (ВСУ), является самой сложной целью для перехвата. Об этом 20 января заявил оператор зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» с позывным Стаф в беседе с «РИА Новости».

Отмечается, что этими ракетами украинские войска вооружают фронтовые бомбардировщики Су-24. Как указано, Storm Shadow/SCALP идут к цели на предельно минимальных высотах, которые недосягаемы для дальнобойных ЗРК. Такой снаряд можно перехватить на конечном участке траектории, когда он набирает высоту перед атакой.

«Сталкиваемся с ними нечасто, очень сложная цель», — сказал российский оператор.

По его словам, засечка на экране радара появляется в последний момент, поэтому времени на реагирование остается мало. Он отметил, что при этом российские специалисты придумали «хитрости», которые позволяют бороться с ракетами эффективно.

Крылатая ракета воздушного базирования (КРВБ) Storm Shadow/SCALP — совместная англо-французская разработка, производится европейским консорциумом Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA). Ее дальность составляет 300 км.


Агентство также напомнило, что 12 января Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении американских ракет ADM-160A MALD. Два снаряда были ликвидированы авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) РФ и средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Как уточнило агентство, при этом США официально не сообщали о поставках Украине ракет этого типа.

Агентство также напомнило, что 12 января Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении американских ракет ADM-160A MALD. Два снаряда были ликвидированы авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) РФ и средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Как уточнило агентство, при этом США официально не сообщали о передаче Украине ракет этого типа.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Продукция
SCALP
Tор-М2
Су-24
Компании
BAE Systems
Leonardo
MBDA
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Тор ЗРК
Похожие новости
04.10.2023
НАТО не стоит продолжать агрессию против России, и вот почему
17.05.2023
ВС России поразили «Кинжалом» американский ЗРК Patriot в Киеве
03.05.2023
"Применить внезапно и в больших объемах". Зачем Украине британские ракеты Storm Shadow
04.01.2023
Замена ATACMS: Украина может получить британские ракеты
14.03.2012
Почему востребовано русское оружие
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 13:59
  • 1
В России разработали новый тип двигателя
  • 22.01 13:54
  • 0
Совместные учебно-боевые центры – новый уровень боевой подготовки (видео)
  • 22.01 13:14
  • 58599
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.01 04:01
  • 2
Проблема защиты бронетехники от ракет и дронов встала во весь рост
  • 22.01 01:23
  • 15
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 21.01 21:31
  • 370
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.01 20:37
  • 2
Посол РФ заявил, что появление российской военной базы в ЦАР решит проблему безопасности
  • 21.01 19:39
  • 58
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 21.01 19:31
  • 2
Москва предпримет ответные меры, включая зеркальные, в случае реализации идеи США о конфискации активов РФ - Рябков
  • 21.01 17:07
  • 1
Лавров: СВО очистила общество от людей, не ощущающих причастность к российской истории
  • 21.01 16:42
  • 2
В интересах инженерных войск ВС России разрабатываются индивидуальные и групповые источники энергии
  • 21.01 16:16
  • 3
Обвинение запросило почти пять лет лишения свободы для обвиняемого в призывах к экстремизму Стрелкова
  • 21.01 13:22
  • 4
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 21.01 13:22
  • 121
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 21.01 12:24
  • 52
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США