Чего ждать от банкротства: все этапы процедуры. Ваш личный порядок действий

Этапы процедуры банкротства — это четко обоснованные Федеральным законом №127 стадии производства. Этапы процедуры банкротства физического лица в 2024 году состоят из подачи будущим возможным банкротом заявки, этапа наблюдения процедуры банкротства судом, внешнего управления и, как итог — мирового соглашения. Каждый этап последовательно вытекает из предыдущего, а их условия и сроки также регулируются Законом. Итак, обо всем по порядку.

Кто может инициировать банкротство?

Первый этап процедуры банкротства физического лица по ФЗ №127 — возбуждение дела о банкротстве. Чаще всего этот выход выбирает, что естественно, сам должник. Это в его интересах: у него появляется возможность избавиться от долгового «ярма». Кредиторы при таком повороте рискуют: они могут потерять шанс на выплаты.

Рискует ли чем-то человек, решивший подать на банкротство?

Да, и рисков несколько.

Преднамеренное банкротство (если это выяснится) может привести к привлечению к ответственности;

Потеря части имущества в результате проведения торгов для выплаты кредиторам.

Предусмотренные законом последствия.

Отказ в списании долгов.

Когда можно объявить себя банкротом?

До 2015 года банкротство было лишь этапом процедуры для юридических лиц. Теперь, согласно ФЗ №127, эта возможность доступна и физическим лицам. Порядок процедуры банкротства в 2024 году: обратиться в суд или остановиться на внесудебном банкротстве через МФЦ. Последняя возможность — нововведение, появившееся после 1 сентября 2020 года.

Банкротство физических лиц: документы, этапы, процедуры и сроки

Документы:

Копии кредитных договоров, расписок и других бумаг, подтверждающих вашу задолженность. Если они утеряны, вы можете запросить их копии в кредитной организации или банке. Опись имущества (форма установлена Минэкономразвития России приказом №530 от 05.08.2015 г.). Копии документов, подтверждающих, что вы владеете указанным в описи имуществом. Копии документов за 3 прошедших года о различных сделках с недвижимостью, ценными бумагами и имуществом дороже 300 000 рублей. Копии паспорта, СНИЛС, ИНН, свидетельства о браке, свидетельства о расторжении брака, брачного договора, соглашения о разделе общего имущества супругов, решения о признании безработным, свидетельства о рождении ребенка — все при наличии. Выписки из ЕГРЮЛ по тем юрлицам, где будущий возможный банкрот имеет акции. Выписка из ЕГРИП или справка, что вы не являетесь индивидуальным предпринимателем. Этапы процедуры банкротства ИП немного отличаются. Сведения о доходах и налогах за 3 года: справки 2-НДФЛ со всех работ, копии налоговых деклараций. Сведения из Пенсионного Фонда России о состоянии счета. Список кредиторов и должников. Справка о наличии счетов и вкладов в банке. Справка о наличии просроченного долга (+штрафы и пени).

Процесс процедуры банкротства стартует со сбора и подачи всех этих документов.

Процедура банкротства физлиц, этапы в 2024 году: реструктуризация долгов

Реструктуризация — один из возможных этапов прохождения процедуры банкротства.

Елена Кутушова, руководитель судебного делопроизводства ООО «КредитамНет»: «Помните, что лучший способ получить ответы на вопросы по конкретно вашему кейсу — обратиться за помощью к профессиональному юристу. Наши специалисты разрешили уже сотни кейсов по банкротству, и помогут вам решить любые связанные с этим вопросы. Начинать в любом случае нужно с выбора юридической фирмы, которая займется вашим делом и выбором финансового управляющего».

Чтобы участвовать в реструктуризации долга, вы должны соответствовать нескольким требованиям:

у вас должен быть официальный доход — за счет него и будет погашаться долг;

у вас не должно быть судимостей в экономической сфере;

при наличии административных наказаний должен истечь их срок;

за последние 5 лет вас не признавали банкротом.

Реализация имущества

Реализация имущества применяется и используется, если невозможны реструктуризация долга и мировое соглашение сторон. Проще говоря, долг погашается путем продажи имущества с торгов. Вот список видов имущества, которое нельзя реализовать таким образом:

Единственное жилье (земельный участок, на котором оно расположено). Инструменты профессиональной деятельности, сельскохозяйственные постройки. В случае, если должник — инвалид, приспособления для облегчения его быта. Предметы обстановки. Продукты и деньги в размере прожиточного минимума. Призы и награды.

Все остальное описанное имущество подлежит оценке. Ее может произвести как финансовый управляющий, так и независимый эксперт. Сами торги состоят из нескольких этапов (все они проводятся в электронном виде):

первичные торги (выигрывает тот, кто предложит наивысшую цену);

повторные торги (все, что не было распродано, идет со скидкой 10% от изначальной цены);

публичные торги (скидка может достигать 99%).

Внимание: даже если средств от продажи имущества с торгов не хватает на оплату всех долгов, они все равно списываются.

Когда назначается реализация имущества?

кредиторы не согласились с планом реструктуризации;

план реструктуризации не был предъявлен;

должник не имеет постоянного дохода;

план реструктуризации отклонен судом;

должник нарушил условия мирового соглашения;

должник дважды пропустил выплату по графику.

Стандартный срок реализации имущества — 6 месяцев, тем не менее, срок может быть продлен, если:

Имущество находится в розыске. Сделки должника оспорены. По делу возникли новые споры.

Почему суд может отказать в банкротстве

Неправильно поданы документы:

Ситуация: Юлия внимательно и по списку собрала все документы, но забыла приложить справку об оплате госпошлины. В итоге суд вернул ей документы, и процедура банкротства не стартовала. Цена вопроса — 300 рублей.

Не выбран финансовый управляющий:

На его выбор дается 3 месяца. Он будет заниматься управлением счетами банкрота и распределением выплат между кредиторами. В заявлении указывают не имя управляющего, а название СРО (саморегулируемой организации).

Имеются факты отчуждения имущества за последние 3 года:

Ситуация: Дина подала заявление на банкротство, но не учла, что 2 года назад оформила дарственную на дачу своей дочери к свадьбе. Суд заподозрил в этом уклонение от выплат кредиторам и продуманное отчуждение имущества. Сделка в итоге оказалась оспорена.

Когда не стоит пытаться подать на банкротство?

Если вы привлекались к суду за неуплату НДФЛ. Если заем получен незаконно. Если есть непогашенная судимость за экономические преступления. Если вы уже оформляли банкротство за последние 5 лет.

Последствия банкротства физического лица

Итак, процедура завершена — к чему надо быть готовым?

5 лет нельзя повторно начинать ту же процедуру;

5 лет при оформлении кредита необходимо упоминать о банкротстве;

5 лет нельзя занимать руководящие должности в инвестиционных фондах, МФО, ПИФах;

3 года нельзя управлять юридическими лицами;

10 лет нельзя занимать руководящую должность в финансовых организациях.

Что касается ограничений на выезд за границу https://kredita.net/spravochnik/vyezd-za-granitsu-pri-bankrotstve-fizlitsa/ - это необязательное условие, суд применяет его, только если это обусловлено специальными обстоятельствами.

Положительные стороны банкротства физического лица

Первое и главное — гражданину списывают все долги, даже в том случае, если реализуемое имущество не покрыло их полностью.