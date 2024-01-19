Чего ждать от банкротства: все этапы процедуры. Ваш личный порядок действий

Этапы процедуры банкротства — это четко обоснованные Федеральным законом №127 стадии производства. Этапы процедуры банкротства физического лица в 2024 году состоят из подачи будущим возможным банкротом заявки, этапа наблюдения процедуры банкротства судом, внешнего управления и, как итог — мирового соглашения. Каждый этап последовательно вытекает из предыдущего, а их условия и сроки также регулируются Законом. Итак, обо всем по порядку.
Кто может инициировать банкротство?
Первый этап процедуры банкротства физического лица по ФЗ №127 — возбуждение дела о банкротстве. Чаще всего этот выход выбирает, что естественно, сам должник. Это в его интересах: у него появляется возможность избавиться от долгового «ярма». Кредиторы при таком повороте рискуют: они могут потерять шанс на выплаты.
Рискует ли чем-то человек, решивший подать на банкротство?
Да, и рисков несколько.
- Преднамеренное банкротство (если это выяснится) может привести к привлечению к ответственности;
- Потеря части имущества в результате проведения торгов для выплаты кредиторам.
- Предусмотренные законом последствия.
- Отказ в списании долгов.
Когда можно объявить себя банкротом?
До 2015 года банкротство было лишь этапом процедуры для юридических лиц. Теперь, согласно ФЗ №127, эта возможность доступна и физическим лицам. Порядок процедуры банкротства в 2024 году: обратиться в суд или остановиться на внесудебном банкротстве через МФЦ. Последняя возможность — нововведение, появившееся после 1 сентября 2020 года.
Банкротство физических лиц: документы, этапы, процедуры и сроки
Документы:
- Копии кредитных договоров, расписок и других бумаг, подтверждающих вашу задолженность. Если они утеряны, вы можете запросить их копии в кредитной организации или банке.
- Опись имущества (форма установлена Минэкономразвития России приказом №530 от 05.08.2015 г.).
- Копии документов, подтверждающих, что вы владеете указанным в описи имуществом.
- Копии документов за 3 прошедших года о различных сделках с недвижимостью, ценными бумагами и имуществом дороже 300 000 рублей.
- Копии паспорта, СНИЛС, ИНН, свидетельства о браке, свидетельства о расторжении брака, брачного договора, соглашения о разделе общего имущества супругов, решения о признании безработным, свидетельства о рождении ребенка — все при наличии.
- Выписки из ЕГРЮЛ по тем юрлицам, где будущий возможный банкрот имеет акции.
- Выписка из ЕГРИП или справка, что вы не являетесь индивидуальным предпринимателем. Этапы процедуры банкротства ИП немного отличаются.
- Сведения о доходах и налогах за 3 года: справки 2-НДФЛ со всех работ, копии налоговых деклараций.
- Сведения из Пенсионного Фонда России о состоянии счета.
- Список кредиторов и должников.
- Справка о наличии счетов и вкладов в банке.
- Справка о наличии просроченного долга (+штрафы и пени).
Процесс процедуры банкротства стартует со сбора и подачи всех этих документов.
Процедура банкротства физлиц, этапы в 2024 году: реструктуризация долгов
Реструктуризация — один из возможных этапов прохождения процедуры банкротства.
Елена Кутушова, руководитель судебного делопроизводства ООО «КредитамНет»: «Помните, что лучший способ получить ответы на вопросы по конкретно вашему кейсу — обратиться за помощью к профессиональному юристу. Наши специалисты разрешили уже сотни кейсов по банкротству, и помогут вам решить любые связанные с этим вопросы. Начинать в любом случае нужно с выбора юридической фирмы, которая займется вашим делом и выбором финансового управляющего».
Чтобы участвовать в реструктуризации долга, вы должны соответствовать нескольким требованиям:
- у вас должен быть официальный доход — за счет него и будет погашаться долг;
- у вас не должно быть судимостей в экономической сфере;
- при наличии административных наказаний должен истечь их срок;
- за последние 5 лет вас не признавали банкротом.
Реализация имущества
Реализация имущества применяется и используется, если невозможны реструктуризация долга и мировое соглашение сторон. Проще говоря, долг погашается путем продажи имущества с торгов. Вот список видов имущества, которое нельзя реализовать таким образом:
- Единственное жилье (земельный участок, на котором оно расположено).
- Инструменты профессиональной деятельности, сельскохозяйственные постройки.
- В случае, если должник — инвалид, приспособления для облегчения его быта.
- Предметы обстановки.
- Продукты и деньги в размере прожиточного минимума.
- Призы и награды.
Все остальное описанное имущество подлежит оценке. Ее может произвести как финансовый управляющий, так и независимый эксперт. Сами торги состоят из нескольких этапов (все они проводятся в электронном виде):
- первичные торги (выигрывает тот, кто предложит наивысшую цену);
- повторные торги (все, что не было распродано, идет со скидкой 10% от изначальной цены);
- публичные торги (скидка может достигать 99%).
Внимание: даже если средств от продажи имущества с торгов не хватает на оплату всех долгов, они все равно списываются.
Когда назначается реализация имущества?
- кредиторы не согласились с планом реструктуризации;
- план реструктуризации не был предъявлен;
- должник не имеет постоянного дохода;
- план реструктуризации отклонен судом;
- должник нарушил условия мирового соглашения;
- должник дважды пропустил выплату по графику.
Стандартный срок реализации имущества — 6 месяцев, тем не менее, срок может быть продлен, если:
- Имущество находится в розыске.
- Сделки должника оспорены.
- По делу возникли новые споры.
Почему суд может отказать в банкротстве
Неправильно поданы документы:
Ситуация: Юлия внимательно и по списку собрала все документы, но забыла приложить справку об оплате госпошлины. В итоге суд вернул ей документы, и процедура банкротства не стартовала. Цена вопроса — 300 рублей.
Не выбран финансовый управляющий:
На его выбор дается 3 месяца. Он будет заниматься управлением счетами банкрота и распределением выплат между кредиторами. В заявлении указывают не имя управляющего, а название СРО (саморегулируемой организации).
Имеются факты отчуждения имущества за последние 3 года:
Ситуация: Дина подала заявление на банкротство, но не учла, что 2 года назад оформила дарственную на дачу своей дочери к свадьбе. Суд заподозрил в этом уклонение от выплат кредиторам и продуманное отчуждение имущества. Сделка в итоге оказалась оспорена.
Когда не стоит пытаться подать на банкротство?
- Если вы привлекались к суду за неуплату НДФЛ.
- Если заем получен незаконно.
- Если есть непогашенная судимость за экономические преступления.
- Если вы уже оформляли банкротство за последние 5 лет.
Последствия банкротства физического лица
Итак, процедура завершена — к чему надо быть готовым?
- 5 лет нельзя повторно начинать ту же процедуру;
- 5 лет при оформлении кредита необходимо упоминать о банкротстве;
- 5 лет нельзя занимать руководящие должности в инвестиционных фондах, МФО, ПИФах;
- 3 года нельзя управлять юридическими лицами;
- 10 лет нельзя занимать руководящую должность в финансовых организациях.
Что касается ограничений на выезд за границу https://kredita.net/spravochnik/vyezd-za-granitsu-pri-bankrotstve-fizlitsa/ - это необязательное условие, суд применяет его, только если это обусловлено специальными обстоятельствами.
Положительные стороны банкротства физического лица
Первое и главное — гражданину списывают все долги, даже в том случае, если реализуемое имущество не покрыло их полностью.
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