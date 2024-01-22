Войти
ТАСС

В Киеве заявили, что интенсивность боев остается высокой, несмотря на зиму

422
0
0
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: @ Ozge Elif Kizil/Anadolu/Reuters

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил надежду, что Берлин предоставит Киеву оружие в максимальном объеме, включая крылатые ракеты Taurus

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал сложной ситуацию на линии соприкосновения с российскими силами и заявил, что интенсивность боевых действий не идет на убыль. С таким утверждением он выступил в интервью германской газете Bild.

"Ситуация сложная, потому что интенсивность боев не снижается, независимо от климатических факторов. Интенсивность боев высокая", - сказал Подоляк.

Он выразил надежду на то, что Берлин предоставит Киеву оружие в максимальном объеме, включая крылатые ракеты Taurus. "Германия выбрала в качестве приоритета важное для нас направление - противовоздушную оборону и поставку ракет для этих систем. Это хорошее решение, но мы, конечно же, хотели бы, чтобы не было ограничений и мы получили все необходимые средства в максимальном объеме", - сказал он. По его мнению, "ракеты с дальностью действия в 250 км или больше являются на сегодняшний день одним из важнейших решений и могут значительно изменить ситуацию на фронте".

В среду Бундестаг большинством голосов отклонил резолюцию консервативной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) о поставке Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, с помощью которых возможно наносить удары по целям на территории РФ. Против поставок Taurus проголосовали 485 парламентариев, за - 178 (из них 176 - члены фракции ХДС/ ХСС), 3 воздержались. При этом против поставок Taurus проголосовали многие члены фракций "Союз-90"/"зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП), которые сами неоднократно выступали в поддержку их передачи Киеву.

Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тысяч военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что операция так и не принесла Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что контрнаступление оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
04.07.2023
СМИ: потеря Киевом переданной техники при контрнаступлении "отрезвила" Запад
08.07.2022
Украинцы стали продавать натовскую артиллерию России со скидкой
31.08.2021
"Дед умер в тот день, когда немцы вошли в Луганск"
27.04.2021
Donya-e Eqtesad (Иран): какой сигнал Западу подали российские военные учения в Крыму?
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
17.10.2013
На рынке вооружений Перу сложилась благоприятная ситуация для продвижения российской ПВН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 13:59
  • 1
В России разработали новый тип двигателя
  • 22.01 13:54
  • 0
Совместные учебно-боевые центры – новый уровень боевой подготовки (видео)
  • 22.01 13:14
  • 58599
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.01 04:01
  • 2
Проблема защиты бронетехники от ракет и дронов встала во весь рост
  • 22.01 01:23
  • 15
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 21.01 21:31
  • 370
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.01 20:37
  • 2
Посол РФ заявил, что появление российской военной базы в ЦАР решит проблему безопасности
  • 21.01 19:39
  • 58
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 21.01 19:31
  • 2
Москва предпримет ответные меры, включая зеркальные, в случае реализации идеи США о конфискации активов РФ - Рябков
  • 21.01 17:07
  • 1
Лавров: СВО очистила общество от людей, не ощущающих причастность к российской истории
  • 21.01 16:42
  • 2
В интересах инженерных войск ВС России разрабатываются индивидуальные и групповые источники энергии
  • 21.01 16:16
  • 3
Обвинение запросило почти пять лет лишения свободы для обвиняемого в призывах к экстремизму Стрелкова
  • 21.01 13:22
  • 4
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 21.01 13:22
  • 121
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 21.01 12:24
  • 52
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США