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ТАСС

В Великобритании предложили передать в помощь Украине конфискованные лодки мигрантов

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Мигранты в Средиземном море
Мигранты в Средиземном море.
Источник изображения: © AP Photo / Francisco Seco

В MissionUkraine заявили, что на первоначальный запрос о передаче таких плавсредств Киеву британское правительство заявило, что "большинство лодок непригодны для перепродажи или повторного выхода в море, поскольку прибывают в очень плохом состоянии"

ЛОНДОН, 20 января. /ТАСС/. Британская организация MissionUkraine, специализирующаяся на помощи Украине, предложила передать Киеву надувные лодки, на которых мигранты переплывают пролив Ла-Манш. Об этой инициативе сообщила газета The Telegraph.

"Лодки, на которых мигранты переправлялись через Ла-Манш в Великобританию, должны быть отправлены на Украину для помощи военным усилиям", - сказали изданию представители организации.

На первоначальный запрос MissionUkraine о передаче конфискованных у мигрантов плавсредств Украине британское правительство заявило, что "большинство лодок непригодны для перепродажи или повторного выхода в море, поскольку прибывают в очень плохом состоянии".

Представитель правительства Великобритании сообщил The Telegraph, что Лондон "привержен помощи Украине, но не может передавать небезопасные и опасные малые лодки, которые подвергнут жизни риску".

По данным газеты, с октября 2023 года украинским солдатам тем не менее уже были переданы 15 надувных лодок. Сообщается, что плавсредства находились в плохом состоянии, но после поставки на юг Украины был проведен "ремонт, включавший установку новых двигателей и покраску в цвет хаки". 

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Страны
Великобритания
Украина
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