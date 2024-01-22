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На Украине рассказали о влиянии погоды на дроны

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Украинский БПЛА "Лелека-100"
Украинский БПЛА "Лелека-100".
Источник изображения: invoen.ru

Зимой у беспилотных летательных аппаратов быстрее разряжаются аккумуляторы, а камеры на холоде запотевают. О влиянии холодной погоды на дроны пишет американское издание Business Insider (BI) со ссылкой на операторов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам командира подразделения дронов тактической группы ВСУ Виталия Крюкова, погода — это самая большая проблема. Отмечается, что в ходе специальной военной операции дроны используют чаще, чем в любом другом конфликте за всю историю. «Но наступление низких зимних температур меняет возможности борьбы, сокращая светлое время суток, быстрее разряжая батареи и даже затуманивая камеры, от работы которых зависит эффективность беспилотников», — пишет издание.

Эксперт по борьбе с дронами Джеймс Паттон Роджерс рассказал, что сокращение времени автономной работы напрямую влияет на тактическую эффективность дрона, поскольку сокращается время нахождения аппарата над противником. По его словам, это затрагивает обе стороны, но на эффективности ВСУ погода отражается больше. Роджерс отметил, что украинские военные из-за нехватки артиллерии в большей степени зависит от дронов, чем Вооруженные силы России.

Также на работу дронов влияет сокращение светового дня. Как пишет издание, ВСУ используют FPV-дроны (first-person view — «вид от первого лица») стоимостью в «несколько сотен долларов», которые оснащены дешевыми камерами. При этом для работы ночью нужны более дорогие аппараты. Кроме того, работу дронов ограничивает снег и туман.

Ранее Минобороны России сообщило, что на российских танках в зоне проведения специальной военной операции начали применять комплексы подавления FPV-дронов «Сания».

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