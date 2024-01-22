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Военное обозрение

«Не будут подарены Украине»: Минобороны Австралии подтверждает утилизацию вертолётов Taipan

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Источник изображения: topwar.ru

MRH 90 Taipan ВВС Австралии после очередной аварии

После сообщения, появившегося в австралийской прессе, о том, что Минобороны страны планирует тайно захоронить 45 боеготовых вертолетов MRH 90 Taipan, в военном ведомстве заявили, что данные машины будут утилизированы «экологически безопасным и экономным» способом.

Вертолеты не будут проданы на внешнем рынке или подарены Украине для оказания военной помощи

- говорится в издании ADM.

В сентябре 2023 года правительство Австралии объявило, что парк вертолетов MRH 90 больше не будет эксплуатироваться. Как пояснили в Минобороны, ни одна из стран не выразила желания закупить вертолеты целиком, поэтому их ключевые комплектующие будут приобретены другими операторами NH 90, а оставшиеся планеры и системы будут утилизированы [захоронены].

Армия, возможно, пытается очернить европейский вертолет с тех пор, как он был принят на вооружение в 2007 году, хотя и производитель был виновен в недостаточной поддержке машины

- отмечается в издании.

Taipan заменяются на 40 вертолетов Black Hawk из США. Однако вооруженные силы страны на данный момент располагают всего тремя машинами этого типа. При этом Минобороны в настоящее время критически не хватает вертолетной техники из-за серьезных наводнений в некоторых частях Австралии.

Решение о срочной утилизации Taipan, принятое в сентябре, было в лучшем случае крайне недальновидным

- делают вывод в издании.

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