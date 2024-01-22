«Не будут подарены Украине»: Минобороны Австралии подтверждает утилизацию вертолётов Taipan

Источник изображения: topwar.ru
MRH 90 Taipan ВВС Австралии после очередной аварии
После сообщения, появившегося в австралийской прессе, о том, что Минобороны страны планирует тайно захоронить 45 боеготовых вертолетов MRH 90 Taipan, в военном ведомстве заявили, что данные машины будут утилизированы «экологически безопасным и экономным» способом.
- говорится в издании ADM.
В сентябре 2023 года правительство Австралии объявило, что парк вертолетов MRH 90 больше не будет эксплуатироваться. Как пояснили в Минобороны, ни одна из стран не выразила желания закупить вертолеты целиком, поэтому их ключевые комплектующие будут приобретены другими операторами NH 90, а оставшиеся планеры и системы будут утилизированы [захоронены].
- отмечается в издании.
Taipan заменяются на 40 вертолетов Black Hawk из США. Однако вооруженные силы страны на данный момент располагают всего тремя машинами этого типа. При этом Минобороны в настоящее время критически не хватает вертолетной техники из-за серьезных наводнений в некоторых частях Австралии.
- делают вывод в издании.