Скотт Риттер высоко оценил работу университета спецназа в Чечне

Экс-разведчик США Риттер высоко оценил работу университета спецназа в Чечне

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью РИА Новости высоко оценил Российский университет спецназа в Гудермесе, где проходят ускоренные курсы подготовки добровольцы со всей России, а также уровень подготовки российских военных, участвующих в СВО.

"Сотрудники университета настоящие профессионалы, а те, кто прошли курс в университете и отправились в зону СВО, показали отличные умения. И это говорит о качестве обучения там.... Если бы Америка оказалась в аналогичной ситуации с Россией, когда ей нужно было бы тренировать людей для того, чтобы идти сражаться в схожем вооруженном конфликте, нам бы очень пригодилась такая академия, как Российский университет спецназа в Чечне", - рассказал Риттер, комментируя поездку в Чечню и посещение университета.

Кроме того, он высоко оценил профессионализм и мужество российских бойцов, находящихся в зоне СВО.

"Оружие, конечно, очень важно. Но давайте признаем, в войне побеждает не вооружение, а люди, которые его используют. Я более чем уверен в личных качествах российских солдат, в уровне их подготовки, их лидерстве, а также в их системе ведения боевых действий, логистических цепочках, тактике, которой они придерживаются в ходе военных операций", - добавил экс-разведчик.

Риттер также отметил высокое качество российского вооружения и работу отечественного ВПК, добавив, что российское оружие "реально работает и справляется с возложенными задачами" в отличие от западных вооружений. Он добавил, что украинские войска не справляются с "высокотехнологичным оружием", переданным Киеву Западом, что приводит к поломкам, в том числе танков Leopard и Abrams, а также к тому, что полученная техника не всегда используется по назначению.

"Получается, что существенной угрозой для техники, которую получили украинцы, являются не российские дроны, а то, что сами украинцы не знают, как ее правильно обслуживать", - заключил эксперт.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

В РФ не раз заявляли, что поставки Киеву западного вооружения не изменили ситуацию на поле боя, эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ.