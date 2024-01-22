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Lenta.ru

В России разработали новый тип двигателя

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Двигатель внутреннего сгорания
Двигатель внутреннего сгорания.
Источник изображения: lenta.ru

Студент российского технологического университета (РТУ) МИРЭА разработал двигатель внутреннего сгорания, не имеющий аналогов в мировой индустрии. О том, почему разработка российского студента, молодого ученого Макара Климова стала технологическом прорывом, «Ленте.ру» рассказали в университете.

В образовательной организации назвали разработку студента революционной, так как, в отличие от привычных конструкций, этот двигатель характеризуется меньшим количеством деталей и требуемой для их работы смазки, что значительно повышает полезность и износостойкость изделия.

«В двигателе полностью отсутствует газораспределительный механизм. Вынесена за пределы рабочей области камера сгорания, что позволяет достичь детонации, а не горения, которое происходит медленнее и с меньшим выделением энергии. Благодаря такому конструктивному решению происходит кратное увеличение давления, то есть при входе в одну атмосферу на выходе получается 40. Максимально удалось достичь 300 атмосфер на выходе. Создаваемые силовые установки для генераторов отличаются более высокой степенью автономности, экономичности и при этом — меньшей массой. При размерах 200х200х200 миллиметров и массе в 7 килограммов удается получить 35 лошадиных сил, 300 Ньютонов на метр крутящего момента и 7,7 киловатт энергии», — говорится в пресс-релизе РТУ МИРЭА.

Это беспрецедентное сочетание параметров

пресс-служба РТУ МИРЭА

В университете подчеркнули, что двигатель полностью состоит из комплектующих отечественного производства. В РТУ МИРЭА также рассказали, что изобретение студента уже заинтересовало крупные российские компании в сфере автомобиле- и судостроения, а также производства БПЛА самолетного типа.

«Изобретение Макара Климова — не просто гордость для нашего вуза, это серьезнейшее прорывное решение, которое может внести качественные изменения в многие отрасли отечественной промышленности», — прокомментировал изобретение студента ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

Ранее российские ученые изобрели новый тип муки из узколистного люпина, которая способен восполнить дефицит белка в организме. «Нами была разработана технологии получения высокобелковой муки из семян узколистного люпина. (...) Общий выход высокобелковой люпиновой муки из крупки составляет не менее 95 процентов, при этом содержание белка в муке — 45 процентов», — рассказал автор изобретения, доцент кафедры «Зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий» Университета Росбиотех Роман Кандроков.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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Торг там неуместен
1 комментарий
№1
22.01.2024 13:59
Вот видео двухлетней давности:



Но эта конструкция очень похожа на идею изложенную здесь (Автор: Исаев И.Ю.):

http://www.rotor-motor.ru/

К сожалению, последние новости проекта закончились в Феврале 2020 г ...

видимо энтузиаст перегорел, а жаль...

P.S. Глянул новости по Макару и "его двигателю" - больше похоже на рекламный шум.
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