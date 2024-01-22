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ТАСС

Минобороны России сообщило, что действия саперов препятствуют попыткам наступления ВСУ

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Военнослужащие инженерных войск ВС России
Практическая тренировка подразделений штурма и разграждения инженерно-саперного соединения инженерных войск ВС России.
Источник изображения: CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Практическая тренировка инженерных войск ВС РФ

В ведомстве отметили, что в зоне спецоперации саперные подразделения первыми идут через минные и инженерные заграждения, делают проходы для техники и подразделений

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Многочисленные попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) продвинуться вперед на купянском направлении терпят неудачу во многом благодаря эффективной работе военных инженеров группировки войск "Запад". Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

Оборонное ведомство накануне Дня инженерных войск поделилось видеозаписью боевой работы военных инженеров, выполняющих задачи в зоне спецоперации. "Инженерные войска надежно защищают подступы к позициям российских сил. Саперы создают преграды везде, где бы противник ни попытался атаковать. Во многом благодаря этому многочисленные попытки боевиков продвинуться вперед на купянском направлении не принесли успеха. А теперь и перемещения по собственным позициям для украинских сил становятся небезопасны", - заявили в Минобороны России.

Как подчеркнули в ведомстве, в зоне СВО саперные подразделения первыми идут через минные и инженерные заграждения, делают проходы для техники и подразделений, обеспечивая продвижение российских войск. "В ходе инженерной разведки саперы обнаруживают и уничтожают на месте противотанковые и противопехотные мины. Каждая такая обезвреженная мина - еще один шаг, приближающий к мирной жизни", - отметили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве сообщили, что в зоне СВО эффективно применяется самоходная реактивная установка разминирования УР-77 "Змей Горыныч". "Установка разминирования в штатном применении предназначена для проделывания проходов в минных полях противника для дальнейшего ввода наших войск. <...> Делать это силами личного состава - долго и опасно. А данная установка поможет это сделать в течение одной минуты. Чтобы не было остановок боевой техники, нужно сделать проход. Установка разминирования УР-77 отработала, все мины разлетелись, открывается проход шириной 6 м на дальность 100 м, и можно смело ехать", - рассказал командир саперной роты с позывным Музыкант.

В Минобороны России отметили, что инженерные войска в зоне СВО занимаются созданием специальных сооружений - траншей, блиндажей, окопов. "Длина такого коридора может достигать нескольких сотен метров и даже километров. И заблудиться в этом хитросплетении коридоров несложно. Если потребуется, то инженеры смогут даже пробурить скалу насквозь. Главный во всем этом критерий - безопасность. Над головой несколько накатов бревен и земли, которые могут выдержать даже прямое попадание тяжелого снаряда", - подчеркнули в ведомстве. 

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