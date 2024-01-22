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ТАСС

NASA сообщило, что к отключению двигателей Peregrine привела проблема с клапаном

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Лунный модуль Peregrine
Лунный модуль Peregrine.
Источник изображения: wikimedia.org

Представитель организации отметил, что из-за неисправности треснул топливный бак аппарата

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Некорректная работа клапана подачи гелия стала причиной отключения основных двигателей лунного модуля Peregrine и досрочного завершения его экспедиции. Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил Джоэл Кернс из отдела научных миссий Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

"Один из финальных шагов подготовки [двигателей] к работе - это открытие заслонки для подачи гелия к топливу и окислителю. <...> Клапан между гелием с окислителем сработал некорректно и совершил выброс гелия в окислитель. Я описываю это словом "выброс", потому что это произошло очень быстро. Спустя чуть более минуты давление в части, где располагается окислитель, превысило запас прочности бака <...>. Мы полагаем, что в этот момент бак треснул, что привело к катастрофической потере топлива", - сказал он.

"Вчера в 15:50 по времени Восточного побережья США (23:50 мск - прим. ТАСС) мы перестали получать телеметрию от космического аппарата, в 15:59 (23:59 мск - прим. ТАСС) мы перестали получать данные о расстоянии, что подтверждает наши расчеты, что вход [Peregrine] в атмосферу состоялся в 16:04 по времени Восточного побережья США (00:04 мск 19 января - прим. ТАСС)", - добавил Кернс.

18 января компания-разработчик Astrobotic сообщила, что Peregrine завершил свою миссию спустя 10 дней после запуска, так и не достигнув Луны.

8 января американская компания United Launch Alliance запустила с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракету-носитель Vulcan, которая должна была доставить к Луне груз, включая посадочный модуль Peregrine. Через несколько часов после отделения от носителя возникла неисправность. Специалисты установили, что произошел отказ двигательной системы и утечка топлива, которые не оставили шансов совершить мягкую посадку на Луну. 

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ULA
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Vulcan РН
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