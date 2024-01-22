Гендир оборонной компании: забастовка в Финляндии не повлияет на военную помощь Украине

Раймо Хеласмяки добавил, что поставки продукции происходят не со складов предприятия или с конвейера, а с хранилищ сил обороны, где есть запас уже готовых изделий

ХЕЛЬСИНКИ, 20 января. /ТАСС/. Генеральный директор компании-производителя оборонной продукции Nammo Lapua Oy Раймо Хеласмяки заявил, что ожидающиеся в Финляндии в начале февраля забастовки профсоюзов не повлияют на поставки военной помощи Украине. Об этом в пятницу сообщает газета Ilta-Sanomat.

"Я не думаю, что забастовки повлияют на это (помощь Украине - прим. ТАСС)", - отметил он.

Гендиректор добавил, что поставки оборонной продукции происходят не со складов предприятия или с конвейера, а с хранилищ сил обороны, где есть запас уже готовой продукции.

Ранее Индустриальный профсоюз Финляндии сообщил о планируемой политической забастовке, запланированной на 1 и 2 февраля, которая затронет в том числе компанию Nammo Lapua Oy.

Новый кабинет премьера Финляндии Петтери Орпо, начавший работу в конце июня 2023 года, поставил целью сделать трудовой рынок Финляндии более конкурентоспособным. Эти цели внесены в программу правительства. Предполагается, что до 2027 года, в частности, будут приняты законы, уменьшающие роль профсоюзов в стране.