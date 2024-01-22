Удары и техника: могут ли хуситы заблокировать судоходство в Красном море

В арсенал группировки входят самые разные виды крылатых и баллистических ракет

Хуситы, Аравийский полуостров, Красное море, ракетная угроза и удары по Йемену международных сил во главе с США — всё это уже стало постоянным новостным фоном. Одна из причин обострения — угроза ракетных ударов хуситов по кораблям в Красном море. Новый виток эскалации на юге Красного моря вызван во многом значительно возросшими ударными возможностями группировки. Каким ракетным арсеналом располагают йеменские хуситы и действительно ли он так опасен, разбирались «Известия».

История противостояния

В 2015 году столицу Йемена Сану захватили боевики движения «Ансар Аллах», которые также носят общее название «хуситы» в честь своего погибшего в 2004 году лидера Хусейна аль-Хуси. Движение захватило большую часть страны, отразило вторжение и воздушные удары коалиции государств во главе с Саудовской Аравией и активно поддержало палестинский ХАМАС, выступив против Израиля и США.

Движение хуситов изначально было поддержано только Ираном. Именно с иранской военной помощью связывались их способность противостоять ударам арабской коалиции и возможность нанесения болезненных ударов по объектам в Саудовской Аравии. Причем удары наносились как беспилотниками, так и относительно современными ракетами — баллистическими и крылатыми.

Захваченное хуситами в Аденском заливе грузовое судно Galaxy Leader Источник изображения: Фото: REUTERS/Houthi Military Media

С ноября 2023 года хуситы начали угрожать в Красном море израильским морским судам, а позже и судам других стран. Фактически с территории, занятой группировкой, может контролироваться сегодня всё морское судоходство на маршруте от Суэцкого канала к берегам Африки, в Персидский залив и в Азию — именно тут проходит самый короткий путь из Европы.

По данным американских СМИ, с 19 ноября 2023 года хуситы совершили более 20 нападений на торговые суда в международных водах. При этом они заявляют, что нападают только на корабли, которые так или иначе связаны с Израилем. Причем снова применяют по морским целям как дроны, так и крылатые и баллистические ракеты. Кроме того, они выполнили несколько пусков ракет разного типа по городу Эйлат на юге Израиля — они были сбиты, но сами по себе такие удары показывают серьезные ракетные возможности хуситов.

Уже 3 декабря американский эсминец класса Arleigh Burke применил систему ПВО по двум хуситским беспилотникам, движущимся в его сторону, после чего оказал помощь коммерческим кораблям, которые подверглись атаке баллистических ракет. И, наконец, 12 января этого года корабли и самолеты США и Великобритании начали наносить удары по ракетному потенциалу хуситов. Эскалация вокруг Йемена вышла на совершенно новый уровень.

Внушительный арсенал

Чем располагают последователи Хусейна аль-Хуси? За несколько последних лет их ракетный арсенал значительно вырос. Сегодня это и крылатые, и баллистические ракеты разных поколений, в основном иранской разработки. Конечно, часть устаревших ракетных систем еще советского происхождения восстановлена хуситами с иранской помощью. Оно и понятно — хуситский Йемен является самым последовательным союзником Ирана в современном мире.

Фото: REUTERS/Khaled Abdullah Источник изображения: iz.ru

Часть противокорабельных ракет, которыми располагают хуситы, родом из СССР. Еще в середине 2010-х годов они взяли под свой контроль все запасы Йемена, которые включали противокорабельные ракеты советской разработки типа П-15М «Термит» с дальностью действия до 80 км, а также их китайские аналоги C-801. Эти системы неоднократно демонстрировались на парадах, но, вероятно, в боевых частях их сменили более современные иранские аналоги китайских противокорабельных ракет с дальностью действия до 200 и даже до 300 км. Речь о ракетах Ghader и Ghadir, которые также есть в распоряжении хуситов и с помощью которых теоретически можно полностью прекратить коммерческое судоходство в Красном море.

Но это не всё. Противокорабельные крылатые ракеты, конечно, опасны, но технически их могут сбивать самые разные системы ПВО современных кораблей. Значительно сложнее бороться с баллистическими ракетами и тем более с самонаводящимися. И такие неоднократно демонстрировались хуситами.

Баллистические ракеты Asef и Tankil с дальностью действия до 450–500 км, судя по всему, являются локализованными в Йемене версиями иранских ракет Fateh 313 и Zohayr. Они оснащены инфракрасными головками самонаведения, которые позволяют атаковать теплоконтрастные подвижные цели типа кораблей. Масса боеголовок около 300 кг, что с учетом скорости падения позволяет вывести из строя или даже потопить в случае удачного попадания почти любой коммерческий корабль.

Иранская ракета Fateh-313 Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Fars Media Corporation

Из экзотики, которую можно встретить на Востоке, стоит упомянуть Mohit, представляющую собой старую советскую зенитную ракету комплекса ПВО С-75, адаптированную для применения по наземным целям и оснащенную инфракрасной головкой самонаведения. Большое количество таких систем досталось хуситам в наследство из запасов армии Йемена. При доработке явно использованы иранские технологии и иранская же система самонаведения. Эффективность этих ракет, конечно, может вызывать вопросы, но это оружие, которое может применяться по кораблям.

Кроме всего упомянутого, хуситы располагают некоторым арсеналом жидкостных ракет большой дальности, которые имеют иранское и северокорейское происхождение. Эти изделия, судя по всему, могут перехватываться современной израильской системой противоракетной обороны «Эрроу», но тем не менее они представляют серьезную угрозу на дальности даже в несколько тысяч километров. Вероятно, запас таких ракет в распоряжении хуситов ограничен. Кроме того, эти системы требуют относительно длительной подготовки к пуску, что может позволить вести авиации международной коалиции поиск и уничтожение пусковых установок. Если до этого дойдет, конечно.

Фото: Global Look Press/XinHua/Mohammed Mohammed Источник изображения: iz.ru

Кроме того, хуситы располагают крылатыми ракетами большой дальности, созданными на основе иранских ракет, которые, в свою очередь, являются воссозданными вариантами советских ракет воздушного базирования Х-55. В 1990–2000-е годы они были получены Ираном, вероятно, с Украины. Такие ракеты могут иметь дальность действия более 2 тыс. км, и их основными целями могут стать стационарные объекты на территории Израиля. Дальность действия позволяет, и, судя по всему, хуситы уже пытались запускать такие ракеты по израильскому городу Эйлат. Пока они сбиваются, но в случае удачного стечения обстоятельств со своим ракетным арсеналом хуситы вполне могут прекратить коммерческое судоходство в Красном море. И тем самым самый короткий путь из Европы в Юго-Восточную Азию будет перерезан.

Дмитрий Корнев