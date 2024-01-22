Войти
ТАСС

Высокоточное прилунение может стать популярнее при росте количества лунных миссий

430
0
0
Луна
Луна.
Источник изображения: techcult.ru

Это перспективная система, позволяющая определять с орбиты интересную точку и точно посадить на нее станцию, объяснил историк космонавтики Александр Железняков

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Спрос на системы высокоточной посадки, аналогичные применяемым в японском лунном модуле SLIM, вырастет в случае увеличения числа высадок на естественный спутник Земли. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил историк космонавтики Александр Железняков.

"Если количество высадок будет расти, то тогда и популярность этой системы будет расти. <...> Она сама по себе интересна, так как позволяет определять с орбиты интересную точку и точно посадить на нее станцию. Это, конечно, перспективная система", - рассказал историк.

По мнению Железнякова, в ближайшем будущем лунные миссии в основном будут национальными проектами, где международная кооперация останется на уровне отдельных приборов. "А вот что касается программы "Артемида", которую NASA реализует, - вот там уже речь идет о международном сотрудничестве. Но это уже все-таки пилотируемые полеты, немного другой раздел космонавтики", - добавил он.

Об успешной посадке лунного модуля SLIM сообщил представитель японского аэрокосмического агентства JAXA Хитоси Кунинака. По его словам, основная часть оборудования функционирует, хотя с выработкой электроэнергии солнечными элементами на данный момент есть проблемы. Таким образом, Япония стала пятой страной в мире, осуществившей мягкую посадку своего аппарата на естественный спутник Земли. Ранее это удалось Советскому Союзу, США, Китаю и Индии.

О лунном модуле SLIM

Аппарат SLIM (Smart Lander for Investigating Moon, "Умный посадочный модуль для исследования Луны") высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных применяемым в системах распознавания лиц. SLIM оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять содержание железа и других элементов в породах на лунной поверхности. Модуль обладает технологиями, позволяющими совершить посадку в определенном месте с погрешностью не более 100 м. Полученные аппаратом данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Artemis.

Японский модуль также оснащен двумя небольшими роботами. После прилунения планировалось, что каждый из них будет использовать собственную широкоугольную камеру для съемки. Первый из них LEV-1 высотой 30 см использует пружины для передвижения. Он также играет роль устройства для записи и передачи данных на Землю. Второй робот имеет форму шара диаметром около 8 см и весом 250 г.

SLIM был запущен 7 сентября прошлого года с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима, орбиты Луны он достиг 25 декабря. Изначально Япония планировала отправить модуль на Луну в мае 2023 года, однако сроки были сдвинуты из-за неудачного пуска новой ракеты-носителя тяжелого класса H3. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
США
Япония
Компании
JAXA
NASA
Проекты
Луна
Похожие новости
22.01.2024
Японский лунный модуль испытывает проблемы с генерацией солнечной энергии
08.09.2023
Япония запустила ракету-носитель со своим первым лунным посадочным модулем
25.08.2023
Индия на Луне: как страна извлекла уроки из неудач и совершила невероятное
09.01.2018
Чужие победы
11.04.2017
Сергей Савельев: Япония хочет сотрудничать с Россией по космодрому Восточный
30.10.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 13:59
  • 1
В России разработали новый тип двигателя
  • 22.01 13:54
  • 0
Совместные учебно-боевые центры – новый уровень боевой подготовки (видео)
  • 22.01 13:14
  • 58599
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.01 04:01
  • 2
Проблема защиты бронетехники от ракет и дронов встала во весь рост
  • 22.01 01:23
  • 15
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 21.01 21:31
  • 370
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.01 20:37
  • 2
Посол РФ заявил, что появление российской военной базы в ЦАР решит проблему безопасности
  • 21.01 19:39
  • 58
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 21.01 19:31
  • 2
Москва предпримет ответные меры, включая зеркальные, в случае реализации идеи США о конфискации активов РФ - Рябков
  • 21.01 17:07
  • 1
Лавров: СВО очистила общество от людей, не ощущающих причастность к российской истории
  • 21.01 16:42
  • 2
В интересах инженерных войск ВС России разрабатываются индивидуальные и групповые источники энергии
  • 21.01 16:16
  • 3
Обвинение запросило почти пять лет лишения свободы для обвиняемого в призывах к экстремизму Стрелкова
  • 21.01 13:22
  • 4
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 21.01 13:22
  • 121
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 21.01 12:24
  • 52
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США