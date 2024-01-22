Войти
ТАСС

Японский лунный модуль испытывает проблемы с генерацией солнечной энергии

440
0
0
Источник изображения: AP Photo/ Eugene Hoshiko

Связь с ним установлена, заявили в JAXA

ТОКИО, 19 января. /ТАСС/. Связь с первым японским лунным модулем SLIM после его посадки на Луну установлена, однако он испытывает проблемы с питанием из-за того, что солнечные батареи не вырабатывают энергию. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

"Японское агентство аэрокосмических исследований подтвердило, что модуль SLIM сел на Луне в 00:20 20 января 2024 года по японскому времени [в 18:20 мск 19 января]. После посадки связь с ним была установлена. Однако солнечные элементы не генерируют электроэнергию, поэтому в настоящее время мы отдаем приоритет сбору данных на поверхности Луны", - говорится в пресс-релизе. Место прилунения, предположительно, находится в районе небольшого кратера Сиори на видимой стороне спутника Земли.

Миссия прошла успешно

Представитель JAXA Хитоси Кунинака считает миссию по посадке первого японского лунного модуля в целом успешной.

"Мы считаем, что посадка в целом прошла успешно. Главная причина этого заключается в том, что аппарат смог отправить телеметрию на Землю. Это в свою очередь означает, что основная часть оборудования модуля функционирует", - сказал он. По его словам, модуль отправляет сигналы на Землю. Вместе с тем JAXA сообщила о наличии проблем с выработкой энергии солнечными элементами аппарата. Сейчас он питается от встроенного аккумулятора.

Место посадки, предположительно, находится в районе небольшого кратера Сиори на видимой стороне Луны. По словам Кунинаки, JAXA потребуется около месяца, чтобы определить, насколько посадка была точной. Он выразил надежду, что угол падения солнечных лучей на Луну изменится и модуль сможет получить необходимую энергию с помощью бортовых солнечных панелей.

Япония стала пятой страной в мире, посадившей свой модуль на естественный спутник Земли. Ранее это удалось Советскому Союзу, США, Китаю и Индии.

Аппарат SLIM высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных применяемым в системах распознавания лиц. SLIM оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять содержание железа и других элементов в породах на лунной поверхности. Модуль обладает технологиями, позволяющими совершить посадку в определенном месте с погрешностью не более 100 м. Полученные аппаратом данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Artemis.

Японский модуль также оснащен двумя небольшими роботами. После прилунения планировалось, что каждый из них будет использовать собственную широкоугольную камеру для съемки. Первый из них LEV-1 высотой 30 см использует пружины для передвижения. Он также играет роль устройства для записи и передачи данных на Землю. Второй робот имеет форму шара диаметром около 8 см и весом 250 г.

SLIM был запущен 7 сентября прошлого года с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима. Изначально Япония планировала отправить модуль на Луну в мае 2023 года, однако сроки были сдвинуты из-за неудачного запуска новой ракеты-носителя тяжелого класса H3. На орбиту Луны аппарат был выведен 25 декабря того же года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
США
Япония
Компании
JAXA
NASA
Проекты
Луна
Похожие новости
22.01.2024
Высокоточное прилунение может стать популярнее при росте количества лунных миссий
08.09.2023
Япония запустила ракету-носитель со своим первым лунным посадочным модулем
25.08.2023
Индия на Луне: как страна извлекла уроки из неудач и совершила невероятное
09.01.2018
Чужие победы
11.04.2017
Сергей Савельев: Япония хочет сотрудничать с Россией по космодрому Восточный
30.10.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 13:59
  • 1
В России разработали новый тип двигателя
  • 22.01 13:54
  • 0
Совместные учебно-боевые центры – новый уровень боевой подготовки (видео)
  • 22.01 13:14
  • 58599
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.01 04:01
  • 2
Проблема защиты бронетехники от ракет и дронов встала во весь рост
  • 22.01 01:23
  • 15
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 21.01 21:31
  • 370
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.01 20:37
  • 2
Посол РФ заявил, что появление российской военной базы в ЦАР решит проблему безопасности
  • 21.01 19:39
  • 58
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 21.01 19:31
  • 2
Москва предпримет ответные меры, включая зеркальные, в случае реализации идеи США о конфискации активов РФ - Рябков
  • 21.01 17:07
  • 1
Лавров: СВО очистила общество от людей, не ощущающих причастность к российской истории
  • 21.01 16:42
  • 2
В интересах инженерных войск ВС России разрабатываются индивидуальные и групповые источники энергии
  • 21.01 16:16
  • 3
Обвинение запросило почти пять лет лишения свободы для обвиняемого в призывах к экстремизму Стрелкова
  • 21.01 13:22
  • 4
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 21.01 13:22
  • 121
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 21.01 12:24
  • 52
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США