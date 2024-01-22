Японский лунный модуль испытывает проблемы с генерацией солнечной энергии

Связь с ним установлена, заявили в JAXA

ТОКИО, 19 января. /ТАСС/. Связь с первым японским лунным модулем SLIM после его посадки на Луну установлена, однако он испытывает проблемы с питанием из-за того, что солнечные батареи не вырабатывают энергию. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

"Японское агентство аэрокосмических исследований подтвердило, что модуль SLIM сел на Луне в 00:20 20 января 2024 года по японскому времени [в 18:20 мск 19 января]. После посадки связь с ним была установлена. Однако солнечные элементы не генерируют электроэнергию, поэтому в настоящее время мы отдаем приоритет сбору данных на поверхности Луны", - говорится в пресс-релизе. Место прилунения, предположительно, находится в районе небольшого кратера Сиори на видимой стороне спутника Земли.

Миссия прошла успешно

Представитель JAXA Хитоси Кунинака считает миссию по посадке первого японского лунного модуля в целом успешной.

"Мы считаем, что посадка в целом прошла успешно. Главная причина этого заключается в том, что аппарат смог отправить телеметрию на Землю. Это в свою очередь означает, что основная часть оборудования модуля функционирует", - сказал он. По его словам, модуль отправляет сигналы на Землю. Вместе с тем JAXA сообщила о наличии проблем с выработкой энергии солнечными элементами аппарата. Сейчас он питается от встроенного аккумулятора.

Место посадки, предположительно, находится в районе небольшого кратера Сиори на видимой стороне Луны. По словам Кунинаки, JAXA потребуется около месяца, чтобы определить, насколько посадка была точной. Он выразил надежду, что угол падения солнечных лучей на Луну изменится и модуль сможет получить необходимую энергию с помощью бортовых солнечных панелей.

Япония стала пятой страной в мире, посадившей свой модуль на естественный спутник Земли. Ранее это удалось Советскому Союзу, США, Китаю и Индии.

Аппарат SLIM высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных применяемым в системах распознавания лиц. SLIM оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять содержание железа и других элементов в породах на лунной поверхности. Модуль обладает технологиями, позволяющими совершить посадку в определенном месте с погрешностью не более 100 м. Полученные аппаратом данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Artemis.

Японский модуль также оснащен двумя небольшими роботами. После прилунения планировалось, что каждый из них будет использовать собственную широкоугольную камеру для съемки. Первый из них LEV-1 высотой 30 см использует пружины для передвижения. Он также играет роль устройства для записи и передачи данных на Землю. Второй робот имеет форму шара диаметром около 8 см и весом 250 г.

SLIM был запущен 7 сентября прошлого года с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима. Изначально Япония планировала отправить модуль на Луну в мае 2023 года, однако сроки были сдвинуты из-за неудачного запуска новой ракеты-носителя тяжелого класса H3. На орбиту Луны аппарат был выведен 25 декабря того же года.