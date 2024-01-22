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ТАСС

Президент Болгарии надеется, что конфликт на Украине остановит дипломатия

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Президент Болгарии Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

По словам Румена Радева, этот способ гарантирует соблюдение принципов международного права

СОФИЯ, 19 января. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев на встрече с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна, который находится в Софии с официальным визитом, выразил надежду, что украинский конфликт будет завершен благодаря дипломатии.

Как отмечает пресс-служба Радева, на встрече были отмечены риски региональной безопасности и стабильности из-за ситуации на Украине, было указано, что вторичные эффекты конфликта затрагивают экономические и социальные системы стран Европы. "Президент Радев выразил надежду на максимально быстрое прекращение боевых действий средствами дипломатии, способом, который гарантирует соблюдение принципов международного права", - говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Эстонии провел встречу с вице-премьером и министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль. В заявлениях по итогам встречи министры отметили, что поддерживают открытый конструктивный диалог и дружеские отношения, а Эстония подкрепляет усилия Болгарии в работе по полноценному членству в Шенгенской зоне и еврозоне. Министры сообщили о планах сотрудничества в развитии электронного управления, цифровизации и обеспечении кибербезопасности, в области энергетики и обороны. Было заявлено, что "страны будут поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо".

Протокол встречи не предусматривал возможности журналистам по итогам переговоров задавать вопросы. 

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Страны
Болгария
Украина
Эстония
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