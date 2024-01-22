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Интерфакс-АВН

Глава Еврокомиссии видит в событиях на Украине необходимость наращивания "оборонки" ЕС

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Источник изображения: EPA-EFE/ JULIEN WARNAND

Брюссель. 19 января. ИНТЕРФАКС - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что события на Украине стали "тревожным сигналом" для Европы, побуждающим пересмотреть оборонную политику ЕС.

"Нам необходимо переосмыслить нашу собственную оборону и нарастить нашу промышленную базу. Это не только даст нам лучший доступ к необходимым военным системам, но, конечно, также значительно улучшит совместимость вооруженных сил различных государств-членов Европейского союза", - сказала глава ЕК в пятницу на пресс-конференции в Стокгольме, где выступила вместе с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

"В марте комиссия представит оборонно-промышленную стратегию", - объявила фон дер Ляйен.

Она сообщила, что обсудила с Кристерссоном и Орпо вопросы взаимодействия в области безопасности и обороны на европейском уровне.

По словам фон дер Ляйен, речь также шла о продолжении поддержки Киева - как военной, так и экономической.

"Мы поддерживали Украину с самого первого дня и будем продолжать это делать. Поддержка Украины имеет решающее значение. Не только военная поддержка, это тоже очень важно, но и экономическая поддержка. Мы действительно обсуждали предстоящий специальный Европейский совет (1 февраля, - "ИФ"), на котором рассчитываем прийти к соглашению о выделении Украине 50 млрд евро на следующие четыре года", - сказала председатель ЕК.

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Страны
Украина
Финляндия
Швеция
Проекты
Евросоюз
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