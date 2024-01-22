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РИА Новости

Лукашенко рассказал о реакции "ошалевших соседей" на российское ТЯО

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Лукашенко: после появления ТЯО наши ошалевшие соседи тут же опустили крылья

МОСКВА, 19 января/ Радио Sputnik. "Ошалевшие соседи" Белоруссии "опустили крылья", когда на территории страны появилось российское тактическое ядерное оружие, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Как только в Беларуси появилось ядерное оружие, все крылья опустили. И соседи, ошалевшие наши, и другие. Хотя не дай Бог не только мне, но и новому поколению политиков думать о применении этого ядерного оружия. Это страшное оружие", – приводит слова президента его пресс-служба.

Лукашенко особенно подчеркнул сотрудничество с Россией в плане вопросов безопасности республики. Он отметил, что кроме наличия ракетных комплексов "Искандер", поставленных Москвой, Белоруссия развивает собственный военно-промышленный сектор.

"Все это является дополнительным фактором сдерживания", – заключил Лукашенко.

Радио Sputnik сообщало, как Лукашенко оценивает отношения Белоруссии и России.

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Искандер
Проекты
Ядерный щит
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