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ТАСС

ЕС подтвердил намерение ввести новые санкции против России к 24 февраля

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Источник изображения: AP Photo/ Francisco Seco

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета антироссийских санкций

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Евросоюз намерен ввести новые санкции против России ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине. Об этом заявил журналистам в Брюсселе представитель ЕС.

"Да, я могу подтвердить, что и страны-члены, и глава дипломатии намерены отметить вторую годовщину новыми санкциями против России", - сказал он.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций против РФ, который может включать новые торговые ограничения и расширение санкционных списков. По информации агентства, возможные санкции, которые планируется принять к 24 февраля, обсуждались в среду на встрече послов стран блока. Речь шла о расширении санкционных списков, дополнительных торговых ограничениях, а также о мерах по борьбе с обходом санкций со стороны РФ.

18 декабря ЕС утвердил 12-й пакет санкций, введенных против России из-за военной операции на Украине. Новые рестрикции введены против 61 человека, а также 86 компаний и организаций. Они нацелены "на дорогостоящие секторы российской экономики и затрудняют обход санкций ЕС". 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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