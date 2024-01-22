Bloomberg: в ЕС обсуждают создание нового фонда для военной поддержки Киева

Агентство сообщило, что скоро чиновники предоставят государствам - членам ЕС новый документ с возможным планом действий

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. ЕС обсуждает создание нового фонда для военной поддержки Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, продолжаются дискуссии о планах создания нового фонда для военной поддержки Украины, который некоторые страны ЕС хотят использовать как способ обновления нынешнего механизма финансирования, известного как Европейский фонд мира. Для нового фонда Европейская служба внешних связей предложила выделить около €5 млрд в качестве годового бюджета, однако стороны не достигли консенсуса, сообщили Bloomberg источники. Агентство утверждает, что скоро чиновники предоставят государствам - членам ЕС новый документ с возможным планом действий.

В рамках Европейского фонда мира государства-члены получают компенсацию за оружие, которое они отправляют Украине. Размер фонда несколько раз расширялся, но решения о выделении и расходовании средств требуют единогласной поддержки со стороны членов, что позволило премьер-министру Венгрии Виктору Орбану откладывать помощь Украине, пишет агентство.

По мнению некоторых членов блока, в том числе Германии, он малоэффективен, поскольку все больше поставок оружия осуществляются не из существующих запасов, а за счет вновь закупленных вооружений, добавил источник. Некоторые государства-члены предпочли бы, чтобы новый фонд помощи был встроен в Европейский фонд мира, в то время как несколько стран хотят продолжать использовать нынешний механизм, отметили собеседники агентства. Оно утверждает, что скоро чиновники предоставят государствам - членам ЕС новый документ с возможным планом действий.