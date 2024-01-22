ВМС США планируют проведение испытаний интеграции ракет Patriot с боевой системой Aegis

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Американская компания Lockheed Martin планирует испытать возможность успешной интеграции новейшей модификации ракеты Patriot с боевой информационно-управляющей системой Aegis ВМС США.

Как сообщает издание Defence News, Lockheed намерена выделить около 100 миллионов долларов на интеграцию в систему ВМС США ракетного сегмента Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3 MSE). Эти действия призваны дополнить возможности американского военно-морского флота. Летом прошлого года компания Lockheed уже продемонстрировала возможность интеграции ракеты PAC-3 MSE с радаром Aegis SPY-1, установленным на борту корабля ВМС США.

Чтобы избежать длительного и дорогостоящего процесса разработки новых ракет, руководство компании Lockheed в 2017 году решило продолжить модернизацию уже имеющейся линейки вооружений. Объем производства PAC-3 MSE в настоящее время составляет 550 единиц в год. При этом Lockheed планирует увеличить объемы производства, чтобы иметь возможность пополнить запасы ракет, существенно истощившийся в результате поставок вооружений на Украину.

Американское агентство по противоракетной обороне предоставило компании ограниченное финансирования начальных этапов интеграции PAC-3 MSE с базовыми возможностями системы Aegis Ashore, обеспечивающей противоракетную защиту из расположенной на суше рубки. Один из таких действующих комплексов в настоящее время установлен в Румынии, еще один Aegis Ashore, расположенный в Польше, в настояще время еще не приведен в состояние полной боевой готовности.