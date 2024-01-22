«Революция на поле боя»: Минобороны Великобритании отчиталось об успешных испытаниях лазерного оружия дальнего действия DragonFire

На ракетном полигоне министерства обороны Великобритании на Гебридских островах состоялись очередные испытания лазерного энергетического оружия дальнего действия DragonFire. Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны Великобритании.

По утверждению британского военного ведомства, в ходе испытаний были поражены несколько воздушных целей. Военные назвали испытания первым в истории Великобритании примером применения лазерного оружия против воздушных целей.

Минобороны Соединенного королевства не разглашает данные по дальности действия системы DragonFire. Однако утверждается, что система позволяет поражать цели в пределах прямой видимости, в том числе и воздушные цели на соответствующей высоте и дальности. Успешные испытания позволили британским вооруженным силам рассматривать более обстоятельно возможность принятия данной системы на вооружение сухопутных войск и военно-морских сил.

Этот тип передового вооружения может произвести революцию на поле боя, уменьшив зависимость от дорогих боеприпасов, а также снизив риск сопутствующего ущерба

- подчеркнул министр обороны Великобритании Грант Шаппс, комментируя состоявшиеся испытания новой лазерной системы.

По данным военного ведомства, разница в стоимости произведения одного выстрела из лазерной системы и одной ракеты Sea Viper, которая недавно была применена британскими вооруженными силами против беспилотных летательных аппаратов в Красном море, составляет 10 фунтов и около 1 миллиона фунтов соответственно. То есть, принятие на вооружение такой системы позволит британскому военному ведомству сэкономить очень значительные средства.