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ТАСС

Германия выделила на поддержку Украины с начала конфликта более €27,8 млрд

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Флаг Германии
Флаг Германии.
Источник изображения: Markus Schreiber/AP

В МИД ФРГ напомнили, что Германия является крупнейшим донором Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки странами ЕС оружия ВСУ

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Германия с начала специальной военной операции на Украине выделила на поддержку бывшей советской республики более €27,8 млрд. Такие данные приводятся в статье, опубликованной на сайте МИД ФРГ.

"Правительство ФРГ с начала войны выделило в рамках двусторонней поддержки более €27,8 млрд, например на комплексную программу помощи на период зимы, поддержку людей, бежавших с Украины, борьбу с военными преступлениями, гуманитарную помощь и разминирование", - говорится в ней.

МИД ФРГ напомнил, что Германия поддерживает Киев и передачей вооружений и является крупнейшим донором Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки странами ЕС оружия Вооруженным силам Украины. Пока из фонда было выделено на эти цели €5,6 млрд.

Германия является вторым поставщиком вооружений на Украину после США. В 2023 году Берлин собирается выделить более €7 млрд на товары военного назначения для Киева. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что передача Западом вооружений Киеву лишь затягивает конфликт и не изменит ситуацию на поле боя. 

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
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