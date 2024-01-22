Компания Baykar интегрирует боеприпасы производства конгломерата EDGE на свои БЛА

ЦАМТО, 19 января. Эмиратский конгломерат EDGE совместно с турецкой Baykar Technologies работает над интеграцией легких высокоточных боеприпасов Desert Sting на борт БЛА "Байрактар TB2".

В своем заявлении от 17 января конгломерат EDGE сообщил, что планы первоначально предусматривают интеграцию до конца этого года в рамках соглашения о стратегическом альянсе с Baykar боеприпаса Desert Sting 16 (DS-16) на борт "Байрактар TB2", а в дальнейшем и на другие платформы компании Baykar.

Как заявил главный технический директор Baykar Сельчук Байрактар, "интеграция Desert Sting 16 и других разработанных EDGE вооружений и систем будет ценным опционом в предложении компании по полезной нагрузке для БЛА. Соглашение о стратегическом альянсе с EDGE, международным лидером в области передовых технологий, предоставит Baykar возможность расширить клиентскую базу".

Заявление сопровождалось видео, на котором DS-16 крепится на "Байрактар TB2" на объекте, который можно идентифицировать как испытательный аэродром Baykar Technologies в Кешане. Затем был показан сброс УАБ над островом Хедеф в Саросском заливе, примерно в 22 км к юго-востоку от объекта.

Как сообщал ЦАМТО, масса планирующего боеприпаса Desert Sting-16 (DS-16) составляет 23 кг, масса боевой части – 12 кг. Боеприпас может быть оснащен комбинированной спутниковой/инерциальной системой навигации, лазерной ГСН, либо их комбинацией и позволяет поражать цели на расстоянии до 15 км (при сбросе с высоты 9 км) с КВО до 3 м.

В ходе состоявшейся в ноябре 2023 года выставки Dubai Airshow-2023 конгломерат EDGE подписал с еще одной компанией из ОАЭ, Calidus, меморандум о взаимопонимании, предусматривающий интеграцию разработанных ее подразделениями высокоточных боеприпасов и управляемых планирующих систем вооружения на борт легкого штурмовика B-250.