Иранская армия провела учения с применением тактики радиоэлектронной борьбы

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Подразделения иранской армии, принимавшие участие в масштабных учениях войск противовоздушной обороны, в ходе мероприятия отработали применение средств радиоэлектронной борьбы.

Как сообщает иранское информационное агентство Tasnim, выступая перед журналистами в городе Бандар-Аббас, представитель иранского командования заявил, что подразделениями ПВО успешно проведены действия, включающие отработку мер противодействия кибератакам противника на радары и ракетные системы. По словам генерала Аббаса Фараджпура, второй день специализированных учений под кодовым названием "Защитники неба Родины 1402" был полностью посвящен отработке тактик, используемых в электронной войне.

В ходе учений подразделения иранской армии, Аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ВВС страны скоординировано использовали широкий спектр систем радиоэлектронной борьбы для обнаружения и борьбы с угрозами, исходящими от авиации условного противника. В учениях были задействованы иранские разведывательные спутники, беспилотники, а также системы обработки информации и радары ПВО.

Ранее командующий Силами ПВО армии Ирана Алиреза Сабахифард заявил, что произведенные в этой стране радары и ракетные системы помогли иранской противовоздушной обороне стать одной из сильнейших в мире.

Также сообщается о проведенных испытаниях иранской системы ПВО малой дальности "Девятое дея". Новая система в ходе испытаний успешно перехватила и уничтожила все заданные единой сетью цели.