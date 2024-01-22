Британское издание: Российская армия способна перейти в крупномасштабное наступление по всему фронту уже летом этого года

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Российская армия может начать крупномасштабное наступление, воспользовавшись переходом украинской армии в оборону. По мнению западных экспертов, случится это может уже летом.

Несмотря на заявления аналитиков, что ни одна их сторон конфликта не имеет перспектив "оперативного прорыва", российская армия готовит крупномасштабное наступление по всему фронту. Предполагается, что случится все это летом, когда земля будет сухая и ВС России смогут использовать всю имеющуюся в наличии технику. При этом российское наступление вряд ли повторит судьбу украинского, у ВС России гораздо больше сил и средств.

Цель данного наступления - это полный "захват" территорий новых регионов и выход на их административные границы, пишет издание Financial Times. Что будет дальше, британские эксперты еще не придумали, а заявлять о том, что российские войска могут пойти вперед и захватить весь юг Украины - это не патриотично. Поэтому обозначаются минимальные возможные последствия.

В этой ситуации Украине нужно продержаться и не отдать России много своей территории, поскольку в 2025 году "все поменяется". В общем, находясь в состоянии активной обороны, украинская армия должна нарастить свои силы, а потом ей западные союзники дадут много снарядов, ракет, бронетехники, и она пойдет вперед. Вот такой сценарий придумали на Западе для Киева.

Между тем, как на условиях анонимности заявил один из европейских высокопоставленных чиновников, занимающийся делами Украины, в Европе считают, что у Киева на сегодняшний день есть все необходимое, чтобы успешно воевать против российской армии. Так что Заявления Зеленского о нехватке снарядов или бронетехники не воспринимаются.