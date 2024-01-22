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ТАСС

Экс-глава МО Украины считает, что Киев не должен отказываться от наступления

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Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: © AP Photo / Andrii Marienko

Андрей Загороднюк отметил, что без наступательного компонента "инициатива просто отойдет" к России

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Украинское военное командование должно сосредоточиться на удержании текущих позиций в ближайшие месяцы и при этом не отказываться от планов по началу новых наступательных операций. Такое мнение выразил экс-министр обороны Украины (с 2019 по 2020 годы) Андрей Загороднюк.

По его словам, которые приводит британская газета The Financial Times (FT), "Россия всегда будет пробовать наступать зимой", в связи с чем Киеву следует озаботиться укреплением своих оборонительных рубежей. Вместе с тем Загороднюк отметил, что ставка исключительно на удержание своих позиций навредит положению украинской армии на фронте и станет "ошибкой исторического масштаба".

Он добавил, что без наступательного компонента "инициатива просто отойдет" к России. Как считает Загороднюк, такая ситуация даст РФ повод продвигать на мировой арене идею о том, что Украина не способна одержать победу в конфликте. FT подчеркнула, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов согласен с оценкой Загороднюка. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
2020-й год
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