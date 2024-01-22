Росгвардия впервые применила в зоне СВО комплекс "Выжигатель"

Росгвардия впервые применила в зоне СВО комплекс подавления БПЛА "Выжигатель"

МОСКВА, 19 января/ Радио Sputnik. Бойцы Росгвардии впервые применили комплекс обнаружения и подавления БПЛА "Выжигатель" в Донецкой Народной Республике, сообщили в ведомстве.

"Первый БПЛА был посажен "Выжигателем" при проведении разведывательно-поисковых мероприятий. Оператор комплекса своевременно обнаружил дрон противника над районом выполнения боевой задачи группой спецназа", – говорится в публикации в Telegram-канале Росгвардии.

Отмечается, что за неделю использования комплекса с его помощью были подавлены три квадрокоптера ВСУ.

Его уникальной особенностью является мобильность: "Выжигатель" может применяться как на стационарных постах, так и при проведении разведывательно-поисковых мероприятий, добавляет EADaily.