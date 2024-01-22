Войти
РИА Новости

Росгвардия впервые применила в зоне СВО комплекс "Выжигатель"

401
0
0
Офицеры Росгвардии в зоне СВО
Офицеры Росгвардии в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Росгвардия впервые применила в зоне СВО комплекс подавления БПЛА "Выжигатель"

МОСКВА, 19 января/ Радио Sputnik. Бойцы Росгвардии впервые применили комплекс обнаружения и подавления БПЛА "Выжигатель" в Донецкой Народной Республике, сообщили в ведомстве.

"Первый БПЛА был посажен "Выжигателем" при проведении разведывательно-поисковых мероприятий. Оператор комплекса своевременно обнаружил дрон противника над районом выполнения боевой задачи группой спецназа", – говорится в публикации в Telegram-канале Росгвардии.

Отмечается, что за неделю использования комплекса с его помощью были подавлены три квадрокоптера ВСУ.

Его уникальной особенностью является мобильность: "Выжигатель" может применяться как на стационарных постах, так и при проведении разведывательно-поисковых мероприятий, добавляет EADaily.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Росгвардия
Проекты
БПЛА
Похожие новости
18.10.2023
В России создали дрон "Стрекоза" для обнаружения и ликвидации мин
14.09.2022
Учения "Восток-2022" на фоне СВО: что означает улыбка Путина - Мнения ТАСС
18.06.2020
"Бал", "Листва" и "Тосочка". Какую технику впервые покажут на Красной площади в Москве
22.04.2020
Виталий Давыдов: живых бойцов заменят терминаторы
24.12.2018
Победа достается более… хитрому
17.10.2018
"Цена для России": Порошенко объяснил, зачем Украине НАТО
13.09.2016
"Готовы начать серийное производство АК-12 в середине 2017 года"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 13:59
  • 1
В России разработали новый тип двигателя
  • 22.01 13:54
  • 0
Совместные учебно-боевые центры – новый уровень боевой подготовки (видео)
  • 22.01 13:14
  • 58599
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.01 04:01
  • 2
Проблема защиты бронетехники от ракет и дронов встала во весь рост
  • 22.01 01:23
  • 15
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 21.01 21:31
  • 370
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.01 20:37
  • 2
Посол РФ заявил, что появление российской военной базы в ЦАР решит проблему безопасности
  • 21.01 19:39
  • 58
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 21.01 19:31
  • 2
Москва предпримет ответные меры, включая зеркальные, в случае реализации идеи США о конфискации активов РФ - Рябков
  • 21.01 17:07
  • 1
Лавров: СВО очистила общество от людей, не ощущающих причастность к российской истории
  • 21.01 16:42
  • 2
В интересах инженерных войск ВС России разрабатываются индивидуальные и групповые источники энергии
  • 21.01 16:16
  • 3
Обвинение запросило почти пять лет лишения свободы для обвиняемого в призывах к экстремизму Стрелкова
  • 21.01 13:22
  • 4
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 21.01 13:22
  • 121
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 21.01 12:24
  • 52
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США