"Стойкий защитник": НАТО решила имитировать начало третьей мировой войны (Interia, Польша)

Interia: НАТО проверит способность союзников сражаться с Россией

Крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Steadfast Defender 2024 будут имитировать начало третьей мировой, пишет Interia. Альянс позиционирует их как ответ России, которая, как уверяют западные аналитики, намерена напасть на Европу. Москва подобные обвинения неоднократно отвергала.

Североатлантический альянс намерен мобилизовать 90 тысяч военнослужащих для участия в учениях Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник"). Начинающиеся на следующей неделе учения станут крупнейшими со времен холодной войны. Маневры пройдут, в частности, на территории Польши. Подробности стали известны после заседания Военного комитета НАТО в Брюсселе.

Цель учений – проверка способности союзников участвовать в конфликте с таким противником, как Россия. "Steadfast Defender продлится до конца мая с участием войск всех стран-членов НАТО и Швеции, которая является кандидатом в члены Североатлантического альянса", – заявил журналистам главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи (Christopher Cavoli).

Одним из ключевых участников Steadfast Defender станет Великобритания – Лондон отправляет на учения 16 тысяч солдат сухопутных войск, более 2 тысяч моряков, 400 морских пехотинцев и летчиков, а также восемь кораблей и истребители F-35B Lightning, в том числе флагман королевского флота, авианосец HMS Queen Elizabeth.

Конфликт на Украине. НАТО: не стоит ожидать чуда

Steadfast Defender – это ответ Москве. Недавно аналитики Института исследования войны пришли к выводу, что в Кремле анализируется возможность нападения на страны НАТО в течение двух-пяти лет. В настоящее время российская экономика переведена на военные рельсы. Русские теперь уже не ограничиваются старыми ракетами советского производства, а используют для ударов по ВСУ новыми боеприпасами.

Заявление было сделано после двухдневного заседания Военного комитета НАТО, в который входят высшие военачальники всех стран Альянса. На встрече обсуждались важнейшие стратегические задачи. Много времени было посвящено конфликту на Украине.

"Конфликт между Россией и Украиной находится сейчас в фазе, когда ни одна из сторон практически не продвигается", – заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр (Rob Bauer) и добавил, что "не стоит ожидать чуда ни от одной из сторон".

Двухдневная встреча военных стала возможностью для нового начальника польского Генерального штаба дебютировать в брюссельском "высшем свете". Генерал Веслав Кукула (Wiesław Kukuła) на полях саммита беседовал с главой обороны Франции генералом Тьерри Буркхардом (Thierry Burkhard), адмиралом Робом Бауэром и генералом Кристофером Каволи.

Учения Steadfast Defender 2024 пройдут в Германии, Польше и странах Балтии. Военнослужащие будут отрабатывать ответные действия в случае нападения на члена НАТО. Испанское издание ABC заявило, что эти крупнейшие в истории Пакта учения будут имитировать начало третьей мировой войны.

Автор: Петр Бялчик (Piotr Białczyk)