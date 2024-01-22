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Росгвардия впервые применила комплекс подавления БПЛА «Выжигатель» в зоне СВО

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Источник изображения: Фото: Росгвардия

Бойцы Росгвардии впервые применили комплекс обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Выжигатель» в ходе выполнения боевых задач в зоне спецоперации по защите Донбасса. Об этом в пятницу, 19 января, сообщили в пресс-службе ведомства.


«Уникальной особенностью комплекса является его мобильность: он может применяться как на стационарных постах, так и при проведении разведывательно-поисковых мероприятий», — рассказали в Росгвардии.

Там уточнили, что в течение первой недели использования «Выжигателем» были подавлены три квадрокоптера мультироторного типа.

Ранее, 14 января, в Минобороны России сообщили, что на танках Армии России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине начали использовать новые комплексы подавления FPV-дронов «Сания». Новинка представляет из себя автоматический купольный комплекс обнаружения и подавления FPV-дронов, в него также встроена особая система сканирование окружающего пространства, она определяет наличие БПЛА, уточнили в ведомстве.


В тот же день Минобороны сообщало, что представители одного из предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) передали партию экспериментальных ударных и разведывательных FPV-дронов военнослужащим 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Компании
Минoбороны РФ
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