Министр обороны Германии заявил о возможном вооруженном конфликте между Россией и НАТО

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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о возможном начала масштабного вооруженного противостояния между Россией и военным блоком НАТО.

В интервью изданию Tagesspiegel Писториус сослался на озвученное рядом немецких экспертов мнение, согласно которой через пять-восемь лет возможна агрессия РФ в отношении одной из стран альянса. По словам главы немецкого Минобороны, он склонен доверять этим экспертам.

В частности, по словам Писториуса, исходя из якобы звучащих угроз со стороны Кремля в адрес прибалтийских стран, Западу следует учитывать вероятность нападения России на одну из стран НАТО. По словам немецкого министра, своим заявлением он стремится "разбудить общество" и призвать бундесвер быть готовыми к возможной войне.

Ранее сообщалось, что в феврале текущего года НАТО планирует провести крупнейшие со времен окончания холодной войны учения, на которых будет отрабатываться сценарий вероятного нападения России. Предполагается, что в учениях, которые будут называться Steadfast Defender ("Стойкий защитник"), будут принимать участие около 90 тысяч военнослужащих.

Легенда учений подразумевает нападение России на одну из стран НАТО, вследствие чего будет приведена в действие пятая статью устава альянса о коллективной обороне. Учения подразумевают гипотетический вариант, при котором Россия пытается взять под свой контроль Сувалкский коридор, чтобы обеспечить сухопутное сообщение с Калининградской областью.