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Согласно предложению казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева, поддержанному мажилисом (парламентом страны), Казахстан отправляет миротворческий контингент на Ближний Восток. Военные будут дислоцироваться в районе Голанских высот – оккупированной Израилем сирийской территории.
По информации местного портала Nur.kz, об этом на заседании парламента сообщил казахский министр обороны Руслан Жаксылыков.
Численность контингента составит 139 человек. Их отправят на Ближний Восток в марте в рамках миротворческой миссии ООН.
- сообщил глава Минобороны.
Министр отметил, что Организация объединенных наций впервые поручила миротворцам Казахстана самостоятельную миссию под собственным флагом. По его словам, участие в миссии позволит казахским военным приобрести навыки, необходимые при проведении миротворческих операций.
Глава Минобороны напомнил, что в Ливане миротворцы из Казахстана выполняли возложенные на них задачи в составе индийского миротворческого контингента.
Всего казахские военнослужащие будут участвовать в четырех ближневосточных миссиях ООН. Помимо этого, их отправят в Южный Судан и Абьей – спорную территорию между Югом и Севером Судана.