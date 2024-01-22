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Военное обозрение

Российская компания разрабатывает маскировочный костюм, невидимый для тепловизоров противника

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Источник изображения: topwar.ru

После начала специальной военной операции не только крупные государственные корпорации оборонной отрасли РФ кратно нарастили выпуск продукции военного назначения, включая новейшие разработки. Многие частные компании среднего и малого бизнеса, в том числе ранее не занимавшиеся производством изделий для ВС РФ, активно включились в процесс изобретения, усовершенствования и поставки для Минобороны различной продукции. Почти все новинки проходят испытания в зоне СВО, а затем, пройдя рекомендованные военными усовершенствования, начинают поставляться в войска.

Специалисты российской компании HiderX разрабатывают маскировочный костюм, который буквально «ломает» и размывает силуэт, обеспечивая малое обнаружение тепловизионными средствами. С этой целью на предприятии применяют собственное ноу-хау, секреты которого не раскрываются. Костюм разрабатывается и будет выпускаться специально для группировки ВС РФ в зоне СВО.

Это полностью российская технология, основанная на покрытии тканей определенным составом <...>. Принцип действия заключается в экранировании температуры окружающей среды от объекта. Костюм позволит эффективно маскировать российских военнослужащих от тепловизионных средств противника

— рассказали в компании журналисту ТАСС.

Все ранее созданные маскировочные средства лишь частично экранируют бойца от теплового излучения, по которому его могут засечь в ночное время. В любом случае силуэт отличается от окружающей обстановки, особенно во время движения, что позволяет вычислить его методом исключения как неестественный объект.

Специалисты HiderX в ходе длительных и сложных экспериментов сумели создать маскировку от тепловизора, не только скрывающую тепловую сигнатуру, но и размывающую контуры силуэта. В оптике прибора ночного видения или тепловизора укрытый такой маскировкой силуэт не только экранирует, но и переливается.

В настоящее время испытания новейшего костюма продолжаются, работу над изделием планируется завершить до конца января

— уточнили в HiderX, добавив, что более ранние модели маскировочной экипировки уже используются российскими спецподразделениями.

Помимо достижения максимального маскировочного эффекта, специалисты компании стремятся уменьшить вес костюма. Ведь полная экипировка бойца, особенно зимой, составляет от 40 до 70 кг снаряжения, что и так значительно снижает мобильность. Сейчас вес опытного изделия уже составляет 350 грамм, а его структура и габариты позволяют поместить костюм в свернутом виде в карман. Кроме того, конструкцией изделия предусмотрена возможность использования сторонних элементов маскировки в зависимости от типа местности, рассказал представитель HiderX. Дополнительные элементы позволяют адаптировать маскировочный эффект костюма к городской застройке, песчанистой или лесной местности.

В компании подчеркнули, что в настоящее время в зоне СВО применяются различные технологии изолирования тепла, однако все они отличаются недостаточной эффективностью, особенно при длительной эксплуатации. В отличие от применяемого в существующей маскировочной экипировке технологии, основанной на изолировании тепла, специалисты HiderX сделали упор на экранирование, что позволяет избежать негативных последствий за счет иного принципа действия.

Помимо этого, в новом костюме терморегуляция происходит естественным путем за счет того, что ткань дышит. Еще на сайте компании отмечается, что производимые ею изделия в десять раз дешевле зарубежных аналогов, в том числе за счет того, что полный цикл производства находится в России, все необходимые элементы и детали закупаются у отечественных предприятий.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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