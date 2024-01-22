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Интерфакс-АВН

Пашинян обсудил с представителем генсека НАТО сотрудничество Армении с альянсом

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Ереван. 19 января. ИНТЕРФАКС - Сотрудничество Армении и НАТО, региональную безопасность и мирный процесс с Азербайджаном обсудил премьер-министр Армении Никол Пашинян со специальным представителем генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной в Ереване в пятницу.

"Пашинян и Коломина обсудили вопросы сотрудничества Армения-НАТО, региональной и международной безопасности. Премьер-министр Армении затронул вопросы обстановки на Южном Кавказе, (...) процесс урегулирования отношений Армения-Азербайджан (...)", - заявили в пресс-службе правительства Армении.

Отмечается, что Пашинян и Коломина "выразили обеспокоенность в связи с последними заявлениями президента Азербайджана, которые противоречат всей логике переговоров и способствуют напряженности в регионе".

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Страны
Азербайджан
Армения
Проекты
NATO
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