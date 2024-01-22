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ТАСС

FT: Украина после провала наступления перейдет к стратегии "активной обороны"

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Украинские военнослужащие садятся в лодку на берегу Днепра близ Херсона, Украина
Украинские военнослужащие садятся в лодку на берегу Днепра близ Херсона, Украина.
Источник изображения: © AP Photo / Mstyslav Chernov

По данным газеты, страна больше не надеется на быструю победу в конфликте и теперь готовится к длительному военному противостоянию

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Украина перейдет к стратегии "активной обороны" в 2024 году после провала контрнаступления летом и осенью 2023 года. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного западного чиновника.

По его словам, Украина больше не надеется на быструю победу в конфликте и теперь готовится к длительному военному противостоянию. В 2024 году украинские власти, по информации FT, намерены удерживать линию фронта и одновременно с этим "нащупывать слабые места" в обороне ВС РФ и наносить удары по военным объектам России, в том числе в Крыму, с помощью дальнобойных ракет. На Западе полагают, что это позволит Киеву "нарастить силы" и подготовиться к 2025 году, когда у контрнаступления будет больше шансов.

В то же время западные чиновники признают, что успех любого будущего украинского контрнаступления будет зависеть от готовности союзников Киева оказывать ему военную помощь. При этом даже в случае одобрения Конгрессом США нового пакета помощи Украине маловероятно, что украинские власти смогут добиться решающего военного и технологического преимущества на поле боя.

Как подчеркнула FT, на Западе не ожидают, что в 2024 году одна из сторон сможет осуществить "операционный прорыв". При этом разведка США считает, что тупиковая ситуация на линии фронта может сыграть на пользу РФ, поскольку приведет к ослаблению поддержки Украины со стороны западных правительств. 

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Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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