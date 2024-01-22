Минск заявил, что у него и Москвы нет врагов, но есть обязательства

Хренин: у Минска и Москвы нет врагов, но есть интересы и обязательства союзников

МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что у Минска и Москвы нет врагов, но есть интересы народов и взаимные союзнические обязательства, эти посылы заложены в проекте обновленной военной доктрины.

"Хочу довести позицию военного ведомства до тех западных псевдоаналитиков, говорунов и просто экстремистов, которые уже почти неделю не умолкают, выдавая различные прогностические сценарии и оценки проекту новой военной доктрины и отношениям Республики Беларусь и Российской Федерации, в том числе вопросам применения ядерного оружия. Я еще раз всем заявляю, врагов у нас нет. В своей политике мы ни на кого оглядываться и подстраиваться не собираемся. У нас есть интересы наших народов, есть взаимные союзнические обязательства", - сказал Хренин журналистам. Он отметил, что "только эти факторы будут стоять во главе всех наших решений и действий, как самостоятельно, так и в рамках Союзного государства".

На заседании Совета безопасности Белоруссии 16 января был рассмотрен проект новой военной доктрины страны, по результатам обсуждения документ было решено доработать. В последующем документ внесут на утверждение Всебелорусского народного собрания, которое пройдет в апреле. Хренин сообщил, что в проекте обновленной военной доктрины четко прописаны страны, от которых исходят угрозы, линейка внутренних и внешних угроз военной безопасности, союзнические обязательства республики и ее позиция по вопросу применения тактического ядерного оружия, а также усовершенствованы классификация видов конфликтов (они разделены на межгосударственные и межкоалиционные) и меры реагирования на них.