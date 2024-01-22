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ЦАМТО

Франция поставит Украине дополнительные гаубицы CAESAR и ракеты

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Французская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar.
Источник изображения: CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Pfc. Hayden Allega /

ЦАМТО, 19 января. Как сообщило Министерство вооруженных сил Франции, министр ВС Франции Себастьен Лекорню 18 января совместно с украинским министром Рустемом Умеровым объявил о создании коалиции "Артиллерия для Украины".

Коалиция направлена на усиление военной поддержки Киева как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Как заявлено, для поддержки Украины в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе 50 государств Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн сформировали пять коалиций: противовоздушная оборона, бронетехника, военно-воздушные силы, морская безопасность и, с 18 января, артиллерия. Наряду с США, Франция, обладающая возможностями производства в этой области, является сопредседателем артиллерийской коалиции.

Целью коалиции является предоставление ВС Украины различных возможностей в данном сегменте в краткосрочной перспективе и формирование современной украинской артиллерии в долгосрочной перспективе.

Министр сообщил, что Франция в ближайшие недели поставит Украине шесть 155-мм самоходных гаубиц CAESAR и имеет возможности за счет ускорения темпов производства на предприятии компании Nexter дополнительно поставить Украине до 72 установок в 2024 году.

Сама Франция использует 50 млн. евро из своего Фонда поддержки Украины для оплаты производства и поставки 12 из 72 гаубиц. Шесть гаубиц профинансировала Украина. При этом министр призвал союзников Украины профинансировать поставку еще 60 установок.

Что касается 155-мм снарядов, необходимых для СГ CAESAR, С.Лекорню отметил, что Франция сможет поставлять ВСУ 3000 снарядов в месяц с конца января по сравнению с 2000 ед. в месяц в настоящее время и 1000 ед. в месяц в начале конфликта.

Ранее, 16 января, президент Франции объявил о намерении поставить Киеву в 2024 году около 40 крылатых ракет большой дальности SCALP в дополнение к поставкам, осуществленным в 2023 году. Он также подтвердил поставку нескольких сотен управляемых авиабомб AASM.

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Страны
США
Украина
Франция
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CAESAR САУ
SCALP
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