ЦНИИТОЧМАШ поставил в 2023 году по ГОЗ 10 наименований специальных изделий для СВО

ЦАМТО, 19 января. ЦНИИТОЧМАШ своевременно и в полном объеме выполнил в 2023 году контрактные обязательства в рамках гособоронзаказа по поставке 10 наименований снаряжения, специальных боеприпасов, а также комплектующих для вооружения и военной техники, используемых в зоне СВО.

В частности, ЦНИИТОЧМАШ поставил заказчику комплекты боевого снаряжения из состава боевой экипировки военнослужащего "Ратник", боеприпасы оптико-электронного противодействия, создающие маскирующую аэрозольную завесу для защиты автомобильной и бронетехники от высокоточного оружия; 9-мм малогабаритные автоматы СР3МП, прицелы для противотанковых ракетных комплексов и комплектующие для оптико-электронных комплексов защиты оперативно-тактических ракетных комплексов.

Традиционно большой сегмент продукции по гособоронзаказу ЦНИИТОЧМАШ составляют патроны. В минувшем году предприятие согласно обязательствам отгрузило заказчику 9х21 мм патроны повышенной пробивной способности с пулей со стальным сердечником, патроны к 9-мм самозарядному пистолету "Удав", патроны с пулей с обыкновенным (свинцовым) сердечником, предназначенные для поражения живой силы противника, который не защищен средствами индивидуальной защиты; 9-мм пистолетные патроны индексов СП10, СП11 и СП12, а также дробовые патроны калибра 12/70.

В рамках военно-технического сотрудничества с иностранными заказчиками была осуществлена поставка 5,66-мм патронов для подводных автоматов АПС (разработаны ЦНИИТОЧМАШ), применяемых спецподразделениями ряда дружественных государств.

В планах АО "ЦНИИТОЧМАШ" – продолжить в 2024 году работы по формированию облика боевой экипировки военнослужащего третьего поколения. Также предприятие совместно с АО "Концерн "Калашников" модернизирует биатлонный комплекс "оружие-патрон", а с ЦНИИ химии и механики сотрудничает в рамках усовершенствования спортивных патронов "Олимп-БИ".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".