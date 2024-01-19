Сегодня, когда финансовая стабильность может рухнуть в считанные мгновения, многие сталкиваются с необходимостью быстро найти деньги. Банковские кредиты могут быть не лучшим решением из-за длительных процедур оформления и строгих требований к заемщикам. В такой ситуации на помощь приходят альтернативные методы получения денежных средств. Один из таких методов — это быстро получить деньги под залог ПТС автомобиля.

Что это за услуга

Эта финансовая услуга позволяет получить необходимую сумму денег, оставляя в залог паспорт транспортного средства (ПТС). Этот метод займа становится все более популярным благодаря своей доступности и оперативности.

Основные преимущества:

Быстрота получения денег. Зачастую вам могут выдать необходимую сумму уже в течение 1 часа.

Минимальный набор документов. Для оформления займа понадобятся только паспорт и СТС, без необходимости предоставления справок о доходах или поручителей.

Доступность при любой кредитной истории. Займы доступны даже тем, у кого отсутствует кредитная история или она испорчена.

Прозрачные условия. Полное отсутствие скрытых комиссий и дополнительных платежей.

Почему многие выбирают займ под ПТС

Вот несколько основных причин:

Возможность использования автомобиля. В отличие от автоломбардов, оформляя займ под ПТС, автомобиль остается у вас, и вы можете им свободно пользоваться.

Онлайн-процедура. Весь процесс, начиная от подачи заявки до получения денег, может быть выполнен онлайн, что экономит ваше время.

Многие компании предлагают индивидуальные условия каждому клиенту, даже тем, кто имеет сложности с кредитной историей. Например, можно рассмотреть CASHMOTOR, состоящую в реестре ЦБ РФ.

Как работает займ под ПТС в CASHMOTOR

Компания предлагает займы до 1 миллиона рублей физическим лицам и до 5 миллионов рублей индивидуальным предпринимателям. Все происходит через онлайн-приложение, что делает процесс максимально простым и быстрым.

Процесс получения займа:

Оформление заявки. Заполнение онлайн-формы занимает всего несколько минут. Оценка автомобиля и подписание договора. Вся процедура, включая оценку автомобиля, занимает не более 30 минут.

И после завершения всех формальностей, средства переводятся на вашу банковскую карту.

Именно поэтому выбирая займ под ПТС, вы получаете не только быстрый доступ к необходимым средствам, но и сохраняете свободу передвижения на собственном автомобиле. А с услугами таких компаний, как CASHMOTOR, процесс получения займа становится простым, удобным и доступным, что делает его отличной альтернативой традиционным банковским кредитам.