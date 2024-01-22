Northrop Grumman сообщила об успешных испытаниях двигателя второй ступени разрабатываемой МБР LGM-35A Sentinel

Американская компания Northrop Grumman объявила о проведении успешного статического огневого испытания твердотопливного двигателя второй ступени для новой межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A Sentinel. Объявление было опубликовано на фоне заявления Пентагоне о продлении сроков разработки МБР.
Northrop Grumman отчиталась о проведении успешных испытаний нового твердотопливного двигателя для перспективной МБР. Как сообщается на сайте компании, двигатель проработал положенное время в вакуумной камере, имитирующей реальные условия окружающей среды. Тестирование проходило в военно-воздушном комплексе Arnold Engineering Development Complex в Теннесси. Это уже второе испытание двигателей для новой МБР, в марте прошлого года Northrop Grumman провела испытания двигателя для первой ступени. Впереди еще испытания двигателя для третьей ступени, так как новая ракета трехступенчатая.
- заявили в компании.
Новая МБР LGM-35A Sentinel разрабатывается на замену МБР Minuteman III, созданным специально для противостояния с Советским Союзом. Подробности разработки новой МБР не раскрываются, известно только, что по условиям контракта, новая ракета должна будет использовать головные части Mk.12A и Mk.21 от МБР Minuteman-III. Также новая ракета должна быть универсальной, возможно ее начнут размещать и на мобильных платформах.
Программа ВВС США GBSD (Ground-Based Strategic Deterrent) предполагала постепенную замену с 2027 года всех 450 МБР наземного базирования Minuteman-III и оценивалась в почти в 100 млрд. долларов. Судя по последним заявлениям Пентагона, программа разработки подорожала почти на 40%, а сроки сдвинулись вправо почти на два года.