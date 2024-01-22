Northrop Grumman сообщила об успешных испытаниях двигателя второй ступени разрабатываемой МБР LGM-35A Sentinel

Американская компания Northrop Grumman объявила о проведении успешного статического огневого испытания твердотопливного двигателя второй ступени для новой межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A Sentinel. Объявление было опубликовано на фоне заявления Пентагоне о продлении сроков разработки МБР.

Northrop Grumman отчиталась о проведении успешных испытаний нового твердотопливного двигателя для перспективной МБР. Как сообщается на сайте компании, двигатель проработал положенное время в вакуумной камере, имитирующей реальные условия окружающей среды. Тестирование проходило в военно-воздушном комплексе Arnold Engineering Development Complex в Теннесси. Это уже второе испытание двигателей для новой МБР, в марте прошлого года Northrop Grumman провела испытания двигателя для первой ступени. Впереди еще испытания двигателя для третьей ступени, так как новая ракета трехступенчатая.

Данные испытаний будут проанализированы, чтобы определить, насколько характеристики двигателя соответствуют прогнозам цифровой модели, что имеет решающее значение для совершенствования конструкции и снижения рисков

- заявили в компании.

Новая МБР LGM-35A Sentinel разрабатывается на замену МБР Minuteman III, созданным специально для противостояния с Советским Союзом. Подробности разработки новой МБР не раскрываются, известно только, что по условиям контракта, новая ракета должна будет использовать головные части Mk.12A и Mk.21 от МБР Minuteman-III. Также новая ракета должна быть универсальной, возможно ее начнут размещать и на мобильных платформах.

Программа ВВС США GBSD (Ground-Based Strategic Deterrent) предполагала постепенную замену с 2027 года всех 450 МБР наземного базирования Minuteman-III и оценивалась в почти в 100 млрд. долларов. Судя по последним заявлениям Пентагона, программа разработки подорожала почти на 40%, а сроки сдвинулись вправо почти на два года.