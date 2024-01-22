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ЦАМТО

Испытания новейшего учебно-тренировочного самолета Як-152 для ВКС России завершены

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Самолет Як-152
Самолет Як-152.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ОАК

ЦАМТО, 19 января. Завершены госиспытания нового легкого УТС первоначальной подготовки летчиков ВКС России Як-152, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании "Яковлев".

"В конце прошлого года в соответствии с ранее утвержденными планами были завершены государственные совместные испытания Як-152. В ходе этих испытаний были подтверждены основные летно-технические характеристики самолета", – сказал представитель компании.

По его словам, следующим этапом развития проекта станет импортозамещение двигателя, воздушного винта и других комплектующих Як-152 на российские аналоги с их испытаниями в "краткосрочном периоде" (существующие на сегодняшний день образцы Як-152 оснащены немецкими двигателями).

"В настоящее время прорабатывается установка на Як-152 одного из двух двигателей российского производства. Один из вариантов – модернизация текущего двигателя на основе российской компонентной базы, а второй – адаптация под Як-152 вертолетного двигателя ВК-650 разработки ОДК", – сообщил собеседник агентства.

По его словам, при выборе отечественных аналогов компания руководствуется необходимостью сохранения уже достигнутых летно-технических характеристик Як-152, при этом будет обеспечена максимальная унификация размещения и геометрия капотной группы: "все это позволит нам минимизировать объем дополнительных испытаний".

Як-152 и Як-130 имеют унифицированное информационно-управляющее поле кабины, а комплексное использование двух учебно-тренировочных самолетов – поршневого на начальном этапе обучения и реактивного учебно-боевого для совершенствования полученных навыков – оптимально сочетаются в системе подготовки курсантов ВКС.

Учебно-тренировочный самолет (УТС) Як-152 является дополнением к учебно-боевому комплексу на базе самолета Як-130.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Як-130
Як-152
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