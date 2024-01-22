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Военное обозрение

Президент России поручил увеличить вычислительные мощности отечественных суперкомпьютеров

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Суперкомпьютер «МГУ-270»
Суперкомпьютер «МГУ-270».
Источник изображения: МГУ

Правительство Российской Федерации займется разработкой и реализацией комплекса мер, направленных на повышение вычислительных мощностей российских суперкомпьютеров. Соответствующее поручение кабинету министров дал президент Российской Федерации Владимир Путин.

По итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», прошедшей еще в ноябре 2023 года, глава государства утвердил перечень мер, направленных на совершенствование используемых в нашей стране суперкомпьютеров. Путин дал поручение и определить конкретные параметры для перспективного увеличения мощностей суперкомпьютеров.

Отдельное поручение касается развития сотрудничества нашей страны с дружественными государствами в сфере искусственного интеллекта и высоких технологий. Заняться разработкой данных мер должно министерство иностранных дел страны.

Россия в последнее время уделяет большое внимание развитию высоких технологий. Одна из главных задач – добиться независимости в данном направлении от иностранных компонентов, особенно от тех, что производятся в странах, введших против России экономические санкции.

По мнению президента Путина, у России есть все возможности и основания стать одним из мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта и его применения в различных отраслях экономики. Однако достижение этой цели потребует от нашей страны дальнейшего совершенствования технологий, развития и повышения эффективности производственной базы, а от правительства в данном случае требуется обеспечить соответствующие условия поддержки наших разработчиков и производителей.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ИТ
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