Около 1,5 млн "зубов дракона" установили военные РФ по всей линии соприкосновения

Укрепленная линия на границе с Украиной.

Начальник Военно-инженерной академии имени Карбышева генерал-майор Андрей Круглов отметил, что инженеры подготовили систему оборонительных рубежей с траншеями, минными полями, укрытиями

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российские военные инженеры в ходе специальной военной операции СВО возвели глубокоэшелонированную систему оборонительных рубежей, одних только противотанковых "зубов дракона" установлено около 1,5 млн штук, сообщил в интервью телеканалу "Звезда" начальник Военно-инженерной академии имени Карбышева генерал-майор Андрей Круглов.

"По всей линии боевого соприкосновения были установлены невзрывные заграждения, так называемые зубы дракона. Их было установлено около 1,5 млн [штук]", - рассказал он.

Круглов добавил, что военные инженеры подготовили систему оборонительных рубежей с траншеями, минными полями, укрытиями. Также использовались некоторые новейшие разработки, из-за чего противник не смог взломать российскую оборону и был вынужден идти на "мясные штурмы".