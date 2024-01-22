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ТАСС

Около 1,5 млн "зубов дракона" установили военные РФ по всей линии соприкосновения

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Укрепленная линия на границе с Украиной
Укрепленная линия на границе с Украиной.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

Начальник Военно-инженерной академии имени Карбышева генерал-майор Андрей Круглов отметил, что инженеры подготовили систему оборонительных рубежей с траншеями, минными полями, укрытиями

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российские военные инженеры в ходе специальной военной операции СВО возвели глубокоэшелонированную систему оборонительных рубежей, одних только противотанковых "зубов дракона" установлено около 1,5 млн штук, сообщил в интервью телеканалу "Звезда" начальник Военно-инженерной академии имени Карбышева генерал-майор Андрей Круглов.

"По всей линии боевого соприкосновения были установлены невзрывные заграждения, так называемые зубы дракона. Их было установлено около 1,5 млн [штук]", - рассказал он.

Круглов добавил, что военные инженеры подготовили систему оборонительных рубежей с траншеями, минными полями, укрытиями. Также использовались некоторые новейшие разработки, из-за чего противник не смог взломать российскую оборону и был вынужден идти на "мясные штурмы". 

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Страны
Россия
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