В Роскосмосе назвали дату запуска "Союз МС-25"

В госкорпорации сообщили, что пилотируемый корабль с представительницей Белоруссии отправится на МКС 21 марта

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Роскосмос назвал новую дату запуска пилотируемого корабля "Союз МС-25", на котором на Международную космическую станцию (МКС) отправится представительница Белоруссии. Корабль планируется запустить к МКС 21 марта.

"Госкорпорация "Роскосмос" представляет эмблему экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-25", запуск которого к Международной космической станции планируется на 21 марта 2024 года", - сказали в госкорпорации.

В июле 2023 года Роскосмос сообщал, что планируемая дата запуска "Союза МС-25" - 13 марта. В его экипаж войдут гражданка Белоруссии Марина Василевская (дублер - Анастасия Ленкова), космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон. Василевская и Новицкий совершат короткий полет и вернутся на Землю на "Союзе МС-24". Миссия астронавта NASA продлится до сентября 2024 года, после чего Дайсон вернется на Землю вместе с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на корабле "Союз МС-25".