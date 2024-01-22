Ставицкий: система оборонительных рубежей повысила живучесть бойцов ВC РФ

Мобилизованный боец ВС РФ в окопах на позициях в зоне СВО. Архивное фото.

Ставицкий: система рубежей обороны в 5-6 раз повысила живучесть бойцов ВC РФ

МОСКВА, 19 января/ Радио Sputnik. Фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов позволило в пять-шесть раз повысить живучесть группировок российских войск, рассказал начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

"Более 3600 км траншей и ходов сообщений и свыше 150 000 окопов и укрытий для техники было отрыто к началу контрнаступления ВСУ, оборудовано свыше 45 000 блиндажей и более 12 000 сборных железобетонных сооружений. Таким образом, к началу контрнаступления противника по всей линии боевого соприкосновения была подготовлена глубокоэшелонированная система оборонительных рубежей, позиций и районов глубиной до 120 километров и более", – сказал он в беседе с газетой "Красная звезда".

При этом, по его словам, "учитывая масштабы и сроки выполнения задач, можно с уверенностью сказать, что это беспрецедентный случай в истории войн и вооруженных конфликтов".

"Фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов, выполненное в полном объеме, позволило в пять-шесть раз повысить живучесть группировок войск и эффективность применения вооружения и военной техники", – отметил Ставицкий.

Военный отметил, что потери украинской армии на созданной системе инженерных заграждений, только по подтверждённым данным, составили свыше 500 единиц боевой и специальной техники, из них в ходе контрнаступления более 180 единиц, в том числе танков "Леопард", боевых машин пехоты "Брэдли" и других образцов, поставленных Западом.

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