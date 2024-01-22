Ставицкий: система оборонительных рубежей повысила живучесть бойцов ВC РФ

Ставицкий: система рубежей обороны в 5-6 раз повысила живучесть бойцов ВC РФ
МОСКВА, 19 января/ Радио Sputnik. Фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов позволило в пять-шесть раз повысить живучесть группировок российских войск, рассказал начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
При этом, по его словам, "учитывая масштабы и сроки выполнения задач, можно с уверенностью сказать, что это беспрецедентный случай в истории войн и вооруженных конфликтов".
Военный отметил, что потери украинской армии на созданной системе инженерных заграждений, только по подтверждённым данным, составили свыше 500 единиц боевой и специальной техники, из них в ходе контрнаступления более 180 единиц, в том числе танков "Леопард", боевых машин пехоты "Брэдли" и других образцов, поставленных Западом.
Радио Sputnik сообщало, что генсек НАТО рассказал о проблемах, которые ВС РФ создали для ВСУ.