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Военное обозрение

ВВС США готовятся отпраздновать 50-летний юбилей первого полета истребителя F-16 Fighting Falcon

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F-16 Fighting Falcon.
F-16 Fighting Falcon.
Источник изображения: Master Sgt. Andy Dunaway (USAF) / wikimedia.org

На базе военно-воздушных сил США «Эдвардс» осуществляется подготовка к празднованию 50-летия первого полета самолета-истребителя американского производства F-16 Fighting Falcon. Как сообщает американская пресса, праздничные мероприятия пройдут 25 января 2024 года, с 8:00 до 20:00.

Свой первый полет самолет General Dynamics YF-16 совершил 20 января 1974 года, им управлял летчик-испытатель Фил Остричер. Но официальный первый полет истребителя состоялся лишь 2 февраля 1974 года.

Как известно, F-16 Fighting Falcon представляет собой самолет-истребитель, разработанный для завоевания превосходства в воздухе. Сейчас самолеты данного типа являются многоцелевыми, используются и для ведения воздушных боев, и для нанесения ударов с воздуха по наземным или надводным объектам противника.

На праздничном мероприятии ожидаются выступления ветеранов американской военной авиации. Выступит на празднике и генерал авиации в отставке Гэри «Нордо» Норт, который управлял первым самолетом F-16 ВВС США. Кроме того, будет представлена статическая экспозиция, включающая более сорока самолетов F-16, которые прилетят на базу ВВС со всей страны.

Спустя более 50 лет после своего первого полета истребитель Lockheed Martin F-16 остается знаменитым. Хотя ВВС США их больше не закупают, модернизированные модели производятся для международных рынков

- пишет издание Eurasian Times.

В настоящее время Запад осуществляет подготовку к вероятной передаче самолетов F-16 воздушным силам Украины. Правда, у экспертного сообщества на сей счет – свое мнение, которое расходится с оценками украинских политиков. Аналитики не исключают, что передача самолетов не лучшим образом скажется на их имидже, поскольку российская армия неизбежно начнет уничтожать американские истребители в большом количестве.

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Страны
США
Украина
Продукция
F-16
Компании
General Dynamics
Lockheed-Martin
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