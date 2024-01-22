«Росэлектроника»: Разработанный холдингом комплекс «Серп-ВС5» защищает от беспилотников предприятия российского ВПК

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Источник изображения: topwar.ru[/blimg]

Новый российский комплекс по борьбе с беспилотными летательными аппаратами "Серп-ВС5" активно применяется на предприятиях российского ВПК и топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщает пресс-служба "Росэлектроники".

Российский холдинг за прошлый год поставил заказчикам более ста новых комплексов серии "Серп" для борьбы с беспилотниками. В настоящее время эти системы защиты прикрывают российские предприятия, выпускающие военную технику, а также объекты топливно-энергетического комплекса.

Противодроновая защита становится неотъемлемой частью системы безопасности объектов критической инфраструктуры, в связи с чем рынок анти-БПЛА растет быстрыми темпами. В 2023 году мы поставили более 100 единиц "Серпов". Изделия эффективно решают задачи по защите от беспилотников различных территорий

- приводит ТАСС слова гендиректора НИИ "Вектор", выпускающего данные комплексы.

Новый комплекс по борьбе с беспилотными летательными аппаратами "Серп-ВС5" был представлен весной прошлого года. В конце декабря появилась информация о его модернизации. Комплекс способен бороться с беспилотниками путем подавления сигнала управления. Комплекс непрерывно ищет и обнаруживает каналы связи и управления, используемые операторами беспилотных летательных аппаратов. Как только такой канал обнаруживается, специальный детектор задает команду на подавление сигнала. Радиус действия - 5 км, при этом "Серп-ВС5" способен бороться и с роем беспилотников.