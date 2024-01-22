БМПТ «Терминатор-2»: китайская оценка по опыту СВО ВС РФ на Украине.

По данным китайских специализированных военно-технических изданий, Командование СВО ВС РФ на Украине еще в середине апреля 2022 года передислоцировало роту БМПТ «Терминатор-2» в зону боевых действий. Подразделение привлекали эпизодически для выполнения различных задач на передовой сокращенным составом, с целью запутать наблюдателей противника относительно истинного количества БМПТ-2, находящихся в зоне боевых действий.

Китайские специалисты располагают подробной информацией о процессе и трудностях в разработке боевой машины поддержки танков, поскольку НИОКР по созданию подобной техники была открыта еще в СССР и неоднократно претерпевала изменения. Следует отметить, что хотя конечный вариант БМПТ практически не меняется, российские конструкторы находятся в поиске оптимального сочетания шасси, двигателя и других элементов.

Так, в процессе совершенствования конструкции и поиска оптимального варианта были созданы БМПТ-1 (на шасси ОБТ Т-90, экипаж 5 чел.), БМПТ-2 (на шасси ОБТ Т-72, экипаж 3 чел.) и БМПТ-3 (на шасси ОБТ-3 с двигателем В-92С2Ф мощностью 832кВт./1130 л.с и с усиленным бронированием. Дополнительно по теме). Наивысшую оценку китайские конструкторы и военные присвоили именно «БМПТ-3» поскольку данная боевая машина получила усиленное бронирование в передней части и по бортам.

БМПТ «Терминатор-2» на улицах Донбасса

Как известно, на вооружении 90-й танковой дивизии ЦВО ВС РФ находится одна рота (9 маш.) БМПТ-2 – данное подразделение принимало участие в боях за Северодонецк и Лисичанск, а в настоящее время оказывает поддержку мотострелковым подразделениям ВС РФ, действующим в районе Северска, а также в направлении на Славянск. Согласно полученным данным, в рамках операций в апреле 2022 года на «донецком» фронте БМПТ неоднократно привлекались к операциям по уничтожению долговременных огневых точек ВСУ.

По оценкам специалистов НИИ тактики СВ Академии военных наук НОАК, именно БМПТ «Терминатор-2» является оптимальным вариантом боевой машины. Она способна оказать поддержку основным боевым танкам (ОБТ) в ходе общевойскового боя как на открытой местности, так и в горных условиях или в городской застройке, поскольку второй и третий аспекты отличаются повышенной сложностью именно для бронетехники. Именно БМПТ способны обеспечивать действия как мотострелковых, так и бронетанковых подразделений и позволяют снизить количество потерь от огня противотанковых средств. Китайской стороне известно несколько случаев уничтожения расчетов ПТРК ВСУ в ходе применения БМПТ.

Китайские аналитики указывают, что благодаря наличным образцам вооружения БМПТ-2 по совокупной огневой мощи сопоставима с 2+ ед. БМП-2, что позволяет применять «Терминаторы» в общевойсковом бою по схеме 2 ОБТ + 1 БМПТ. При ведении же боя в городской застройке пропорция должна быть построена в обратном порядке 2 БМПТ + 1 ОБТ. По расчетам китайских военных, 6 БМПТ способны оказать огневую поддержку и прикрытие для усиленного мотострелкового взвода в количестве 40 военнослужащих при выполнении минимальной задачи – захват взводного опорного пункта противника.

Согласно требованиям министра обороны РФ С.К.Шойгу, группировки «Юг» и «Центр» должны нарастить количество тяжелой бронетехники и активно вовлечь в боевые действия смешанные группы из ОБТ и БМПТ для оказания давления на подразделения ВСУ, занимающие передовые позиции. В этой связи китайские специалисты отмечают три основных недостатка, которые не позволяют командующим указанных группировок в полной мере использовать положительные свойства БМПТ.

Во-первых, «УралВагонЗавод» осуществляет выпуск БМПТ «Терминатор-2» в крайне ограниченных количествах поскольку ранее МО РФ разместило крайне незначительный заказ в своих интересах. Напротив, ВС Алжира и Казахстана приобрели БМПТ в значительно большем количестве. Однако, в данном аспекте китайские специалисты указывают, что предприятия ОПК РФ способны обеспечить стабильные поставки БМПТ в подразделения ВС РФ даже в условиях западных санкций.

Во-вторых, поскольку БМПТ «Терминатор-2» способна поражать широкий спектр целей, то для выполнения боевых задач в полной мере необходимо создать систему подвижных станций МТО в составе нескольких грузовых автомобилей, позволяющих восполнять боекомплект (отдельные автомобили под перевозку/хранение ПТУР, выстрелов к пушкам 2А42, боеприпасов к автоматическим гранатометам АГ-18Д и пулеметам ПКТМ).

Китайские специалисты высоко оценивают уровень надежности узлов и механизмов БМПТ-2 и потому высказывают предположение, что единственной уязвимостью данной боевой машины является ее экипаж, которому требуется отдых при ведении боевых действий высокой интенсивности.

БМПТ-2 подтвердила свою высокую надежность

Надежность и эффективность БМПТ-2 подтверждены в рамках опытно-войсковой эксплуатации данных машин в ходе боевых действий в Сирийской Арабской Республике. Боевики различных группировок присвоили рассматриваемому образцу боевой техники обозначение «Комбайн смерти», поскольку БМПТ, благодаря различному вооружению, с высокой эффективностью уничтожает живую силу противника на открытой местности.

В-третьих, для эффективного применения БМПТ в составе ротных или батальонных тактических групп необходимо провести значительное количество занятий на учебных полигонах, в ходе которых следует отрегулировать вопросы управления, координации и оперативного тылового обеспечения.

Отсюда, по расчетам китайских специалистов, для ВС РФ оптимальным является наличие в составе мотострелкового или танкового батальона одной роты БМПТ.

По материалам китайских специализированных военно-технических изданий.