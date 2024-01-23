В России прошли испытания системы обнаружения конфликтов дронов в небе

Система обнаружения конфликтов дронов в небе прошла первые испытания в России

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Система обнаружения конфликтов движения гражданских беспилотных воздушных судов (БВС) прошла первые успешные испытания в России, сообщил РИА Новости генеральный директор НИЦ "Аэроскрипт", участника НТИ "Аэронет", Алексей Хрипунов.

"Это первые в России полевые испытания сервиса ситуационной осведомленности о беспилотном авиатрафике в гражданской сфере. Данный сервис позволяет всем участникам воздушного движения получать сведения о воздушной обстановке и "видеть" других участников воздушного движения", - рассказал Хрипунов.

Он добавил, что первые совместные тестовые полеты дронов компаний "Геоскан" и "ДИАМ-АЭРО" прошли на аэродроме "Путилово" в 70 километрах от Санкт-Петербурга. В контрольно-диспетчерском пункте (КДП) был развернут фрагмент цифровой платформы "Небосвод", в которую на программном уровне интегрированы летательные аппараты и которая обрабатывает навигационные данные от БВС и, основываясь на алгоритмах матмоделирования, предупреждает внешних пилотов о возможных конфликтах в небе.

"Обработка полученной информации наблюдения в "Небосводе" осуществляется в соответствии с требованиями к системам УВД, принятым в аэронавигации. Данные технологии могут также быть применены при организации ЦУП аэродромов, где совершается большое количество полетов БВС, для региональных ситуационных центров, а также на критически важных объектах для определения легальных и нелегальных полетов", - отметил глава компании.

Данные о местонахождении и ходе полета с бортов передавались через "Небосвод" внешним пилотам БВС и в центр управления полетов диспетчеру КДП. Благодаря интеграции БВС в цифровую платформу, дронам не требовалось дополнительное оснащение средствами наблюдения (бортовыми ответчиками).

"Небосвод" сегодня может поддерживать тысячи одновременно подключенных БАС, что существенно перекрывает потенциальную интенсивность полетов в РФ в ближайшие два-три года. Уже весной этого года планируем одновременные полеты БВС и бортов пилотируемой авиации", - заключил Хрипунов.