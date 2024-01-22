Войти
Известия.ru

Российские разработчики рассказали о тестировании костюма-невидимки для военных

388
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Специалисты российской компании hiderX — эксперты в области создания специализированных изделий, предназначенных для защиты от тепловизоров, рассказали о работе над маскировочным костюмом, который размывает силуэт носителя и делает его совершенно невидимым для тепловизионных средств противника, о чем стало известно 19 января.

«Маскировочный костюм, который ломает, размывает силуэт. Это полностью российская технология, основанная на покрытии тканей определенным составом, — наше ноу-хау, его детали не раскрываются. Принцип действия заключается в экранировании температуры окружающей среды от объекта. Костюм позволит эффективно маскировать российских военнослужащих от тепловизионных средств противника», — заявили в hiderX ТАСС.

Разработчики принципиально новой спецодежды для военных утверждают, что ни одна из известных маскировочных моделей одежды пока полностью не скрывает человека. Они же научились маскировать объект от тепловизора, скрывая его тепловую сигнатуру. Когда боец надевает маскировочный костюм, плащ и так далее, он в любом случае виден — тепловизоры видят, как его силуэт переливается, экранирует.

«Мы долго мучились с этим явлением и работали над изделием, которое как бы размыло силуэт. В настоящее время испытания новейшего костюма продолжаются, работу над изделием планируется завершить до конца января», — поделились в компании.

Там добавили, что минимальный вес изделия — 350 г. Габариты костюма таковы, что он помещается в карман. Это важно для бойца, который несет на себе от 40 до 70 кг снаряжения. В конструкции изделия hiderX предусмотрена возможность использования сторонних типов маскировки в зависимости от типа местности — это может быть хвойный лес, пески, городская застройка.

В компании пояснили, что множество применяемых способов маскировки от тепловизора основано на изолировании тепла. Но оно наглядно демонстрирует неэффективность при длительной эксплуатации.

«Мы используем другую технологию — экранирование, что позволяет избежать негативных последствий за счет иного принципа действия. Терморегуляция происходит естественным путем за счет того, что ткань дышит», — объяснили разработчики.

17 января источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что новый ручной пулемет калибра 5,45 мм полностью готов и выходит на государственные испытания. Помимо версии в калибре 5,45 мм, планируется создание экспортных версий пулемета под калибры НАТО 7,62 мм и 5,56 мм.

Ранее, 29 декабря, источники «Известий» в Минобороны РФ заявили, что первые серийные образцы снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) поступили в подразделения российской армии. Оружие, которое создавалось на замену знаменитой снайперской винтовке Драгунова (СВД), имеет улучшенные характеристики и более высокую точность.

13 декабря основатель предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказал, что первые опытные образцы новой облегченной снайперской и штурмовой винтовки в сменных калибрах 308 win (7,62 × 51 мм), которая сменит LAR-10 «Счетчик», будут представлены в феврале-марте следующего года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
СВД
Система поражения "Ратник"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Похожие новости
15.09.2022
Снайперские группы спецназа и ССО, действующие в зоне спецоперации, получили новую снайперскую винтовку СВЧ
21.01.2022
Спецназ РФ и США: гонка усовершенствований
08.11.2021
Точнее, и не смажешь: войсковую разведку перевооружат на новые винтовки
01.11.2021
Импорт вооружения и военной техники на Украину в 2014-2021 годах
20.02.2021
Российские снайперы переходят на калибры НАТО
13.11.2019
Время пришло: когда заменят винтовку Драгунова
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 13:59
  • 1
В России разработали новый тип двигателя
  • 22.01 13:54
  • 0
Совместные учебно-боевые центры – новый уровень боевой подготовки (видео)
  • 22.01 13:14
  • 58599
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.01 04:01
  • 2
Проблема защиты бронетехники от ракет и дронов встала во весь рост
  • 22.01 01:23
  • 15
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 21.01 21:31
  • 370
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.01 20:37
  • 2
Посол РФ заявил, что появление российской военной базы в ЦАР решит проблему безопасности
  • 21.01 19:39
  • 58
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 21.01 19:31
  • 2
Москва предпримет ответные меры, включая зеркальные, в случае реализации идеи США о конфискации активов РФ - Рябков
  • 21.01 17:07
  • 1
Лавров: СВО очистила общество от людей, не ощущающих причастность к российской истории
  • 21.01 16:42
  • 2
В интересах инженерных войск ВС России разрабатываются индивидуальные и групповые источники энергии
  • 21.01 16:16
  • 3
Обвинение запросило почти пять лет лишения свободы для обвиняемого в призывах к экстремизму Стрелкова
  • 21.01 13:22
  • 4
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 21.01 13:22
  • 121
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 21.01 12:24
  • 52
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США